Réunion conjointe du CIO réussie ; Les élections de l’AIO auront probablement lieu avant décembre : sources

La rencontre entre les responsables indiens et leurs homologues du Comité international olympique (CIO) à Lausanne, en Suisse, s’est bien déroulée mardi, car une résolution sur l’amendement de la constitution de l’AIO afin de tenir ses élections avant décembre pourrait être obtenue, selon des sources. .

Tout en lançant un dernier avertissement à l’Association olympique indienne (IOA) pour qu’elle organise des élections d’ici décembre sous peine d’interdiction, le CIO, au début du mois, avait appelé à une réunion conjointe mardi “afin de convenir d’une solution constructive et d’établir une feuille de route”. menant aux élections de l’AIO ».

« La rencontre s’est bien passée. Ce fut une rencontre constructive et fructueuse. Un plan est là et je pense que nous pouvons avoir une solution. Voyons voir », a déclaré une source au courant du développement à PTI sous couvert d’anonymat.

Le 22 septembre, la Cour suprême a autorisé le secrétaire général de l’AIO Rajeev Mehta et la vice-présidente Adille Sumariwalla à participer à la réunion avec le CIO, aux côtés de responsables du ministère des Sports.

Le SC avait également nommé l’ancien juge du tribunal suprême, le juge L Nageswara Rao, pour amender la constitution de l’IOA et préparer le collège électoral. Un banc dirigé par le juge DY Chandrachud a demandé au juge Rao de préparer une feuille de route pour amender la constitution et organiser des élections d’ici le 15 décembre.

Pendant ce temps, le tireur Abhinav Bindra, le premier médaillé d’or olympique individuel du pays, a également assisté à la réunion et a présenté son point de vue.

« …inattendu pour moi, c’est de revenir pour une seconde rencontre sur ce sujet 10 ans après la première. Tant de choses ont changé dans le sport indien au cours des dix dernières années et pourtant pas mal », a déclaré Bindra dans sa déclaration à la réunion conjointe.

Il faisait référence à une entreprise similaire dans laquelle il était impliqué lorsque l’IOA a été interdite par le CIO de décembre 2012 à février 2014.

« J’ai consulté un certain nombre d’athlètes, actuels et retraités, de plusieurs disciplines olympiques et de différentes régions du pays. Il y avait beaucoup de points communs dans leurs suggestions.

“Je voulais exprimer la préoccupation primordiale de tous les athlètes – que ce sont les athlètes qui souffrent en cas de manquement à la gouvernance et continueront de souffrir s’il y a une suspension, une dé-reconnaissance ou une autre sanction de l’AIO. Tout cela alors que les athlètes n’ont aucun contrôle ou culpabilité en ce qui concerne les questions qui affectent leur carrière et leurs moyens de subsistance. J’espère que cette angoisse aidera à contextualiser les problèmes que je soulève. Bindra a défini cinq points pour aborder la question, à savoir : 1. Représentation des athlètes dans la gouvernance et déclaration des droits et responsabilités des athlètes ; 2. Structure d’adhésion rationalisée de l’AIO, y compris l’adhésion des athlètes ; 3. Un cadre de responsabilité clair avec des freins et contrepoids dans la gouvernance ; 4. Intégrité opérationnelle et financière ; et 5. Mécanisme institutionnel pour le règlement des différends et le bien-être des athlètes.

“Ces questions ont un impact profond sur les athlètes… tout l’accent doit être mis sur le respect total de la Charte olympique, des normes d’éthique du CIO et des principes universels de base de bonne gouvernance, du Code national du sport de l’Inde et de la loi applicable en Inde, car c’est essentiel pour maintenir l’intégrité du mouvement olympique et sportif en Inde. Il a fait quelques suggestions qui pourraient rendre l’AIO très mal à l’aise car elle s’y oppose depuis longtemps.

« …limiter la structure d’adhésion pour permettre uniquement aux FSN concernées par Olympic/CWG/Asiad de constituer des membres votants, il s’agit d’une étape essentielle pour assurer la responsabilité. Les membres votants doivent être ceux qui se conforment à la Charte olympique, au Code du sport et qui ont mis en place des commissions des athlètes. D’autres, telles que les associations olympiques d’État, pourraient être incluses en tant que membres sans droit de vote.

« L’accent doit être mis sur la mise en œuvre d’un ensemble complet de réformes et de normes de gouvernance jusqu’au bas de la pyramide, y compris la présence d’une commission des athlètes. De plus, l’adhésion individuelle à l’AIO devrait être mise à la disposition d’un nombre limité d’athlètes éminents afin de créer une voie pour les Olympiens à la retraite et d’autres athlètes pour rejoindre l’administration. Les élections de l’AIO étaient prévues en décembre de l’année dernière mais n’ont pas pu avoir lieu en raison d’amendements dans le processus de scrutin.

En décembre dernier, l’AIO a formé un comité de six membres pour examiner les modifications à apporter à sa constitution avant de tenir des élections pour l’aligner sur le Code national du sport.

En mai de cette année, Narinder Batra a été démis de ses fonctions de chef de l’IOA après que la Haute Cour de Delhi a annulé le poste de «membre à vie» de Hockey India, par lequel il avait contesté et remporté les élections de l’organe suprême en 2017.

Batra a ensuite officiellement démissionné de son poste de président de l’AIO. Après avoir été destitué par la Haute Cour, Batra a publié une déclaration annonçant sa décision de ne pas contester les élections de l’AIO.

