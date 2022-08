Réunion annuelle Lantz-Stoner prévue pour le 14 août – Shaw Local

Les familles apparentées Lantz, Eichelberger, Patterson et Stoner des comtés de Kendall, Kane, Will et DuPage organiseront leur 94e réunion annuelle le dimanche 14 août au Hudson Crossing Park sur Harrison Street à l’extrémité est du pont de la route 34 à Oswego .

Les familles Lantz et Stoner ont commencé leur tradition de réunion de famille annuelle en 1927 avec des rassemblements séparés. En 1939, les deux familles ont décidé de combiner leurs réunions, et elles se sont rencontrées le deuxième dimanche d’août depuis, sauf en 2020 lorsque la réunion a été annulée en raison de la pandémie de COVID-19.

Le traditionnel souper-partage de la réunion débutera à 12 h. Les personnes présentes sont invitées à apporter des chaises de jardin, un service de table, un plat à passer, du poulet ou une autre viande suffisante pour leur famille et à partager, des boissons et leurs souvenirs familiaux préférés à partager.

Tous les membres des Lantz, Stoner, Patterson, Eichelberger, Slick, Schaal et d’autres familles liées à John et Daniel Lantz, qui se sont installés dans les cantons de Wheatland et Naperville en 1850 et descendants de Baltzer Lantz, qui a immigré en Pennsylvanie depuis le Palatinat allemand en 1750 sont invités à y assister et à profiter de la nourriture et de la convivialité familiale.

Des bénévoles sont nécessaires pour aider à la mise en place des tables à 11 h le 14 août au parc Hudson Crossing. Appelez Wanda Horton au 630-947-4559 pour plus d’informations ou pour faire du bénévolat.

Pour plus d’informations, appelez le 331-999-5028 ou le 630-947-4559 ou envoyez un e-mail à [email protected]