Réunie à Bucha, une famille ukrainienne se réconcilie avec les traumatismes de la guerre

Il faisait frais et nuageux, et si vous plissiez les yeux, vous pourriez ignorer les voitures incinérées et les tas de briques et de cendres qui étaient autrefois des maisons et imaginer que c’était un samedi d’été normal en juillet. Des hortensias blancs fleurissaient et les cerisiers, pommiers et pruniers étaient chargés de fruits pas mûrs. Dans un café appelé Mr. Coffee, le jeune barista faisait de bonnes affaires, vendant des lattes et des croissants frais aux familles et aux hipsters tatoués au cou. Les enfants étaient poussés dans des poussettes et sur des scooters et suspendus à des barres de gym dans la jungle. Ils semblaient heureux.

Quatre mois s’étaient écoulés.

La dernière fois que j’ai vu les Stanislavtchouks, c’était le 11 mars. À l’époque, Yehor était piégé à Bucha, écoutant les pas des soldats russes sur le sol au-dessus du sous-sol où il se cachait. Il complotait son évasion, mais personne ne savait s’il était sûr pour lui de partir.