Reuben Soderstrom Plaza à Streator est rafraîchi par la section locale 393 des ouvriers – Shaw Local

Le Reuben Soderstrom Plaza à Streator, avec une statue du dirigeant syndical de l’Illinois, a plus de dix ans et les briques commencent à s’altérer.

Les volontaires de la section locale 393 des ouvriers à Marseille ont donné de leur temps vendredi et passeront probablement quelques jours de plus à remplacer les briques cassées, à reboucher, à calfeutrer, à installer de nouvelles lumières et à laver la place sous tension, a déclaré David Raikes, directeur commercial à la retraite.

Sarah Lagow, de Streator ; David Pierce, d’Ottawa; et Mike Matuszewski, de Morris, a aidé Raikes sur la place vendredi.

Raikes a déclaré que les travaux d’entretien seront importants pour limiter les dommages que les hivers de l’Illinois peuvent causer et préserver la place en parfait état. La place est construite avec des milliers de briques, lui donnant un caractère local, de l’histoire de l’industrie de la brique de Streator.

Le bénévole David Pierece, d’Ottawa, travaille à la réparation de briques brisées le vendredi 14 juillet 2023, au Reuben Soderstrom Plaza à Streator. (Derek Barichello)

La statue et la place ont été consacrées le 2 septembre 2012.

Soderstrom a présidé la Fédération américaine du travail et le Congrès des organisations industrielles de l’Illinois pendant 40 ans, à une époque où plusieurs lois du travail clés ont été créées pour définir le cadre de la journée de travail moderne et des avantages sociaux. Il a également été représentant de l’État. Soderstrom a grandi et vécu à Streator, utilisant la bibliothèque publique pour se former. La Fondation Soderstrom a fait don de fonds en septembre 2021 pour rénover une salle de la bibliothèque publique de Streator en l’honneur du dirigeant syndical qui sert désormais de salle communautaire polyvalente de la bibliothèque.

« Forty Gavels », une biographie en trois volumes de RG Soderstrom, raconte son histoire, y compris l’influence de Streator sur sa vie.

Deux autres statues ont été dédiées à Soderstrom – l’une au siège de l’AFL-CIO à Springfield et l’autre à la School of Labor de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign. La place de Streator comprend plusieurs plaques racontant l’histoire de Soderstrom.