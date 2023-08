Reuben Owen, de notre Yorkshire Farm, montre des travaux d’amélioration majeurs à Ravenseat – cela pourrait-il être la raison pour laquelle il est fermé ?

La star de NOTRE Yorkshire Farm, Reuben Owen, a partagé un aperçu des coulisses de certains travaux d’amélioration majeurs en cours à Ravenseat Farm.

Son message intervient quelques semaines seulement après que sa mère, Amanda, a annoncé que la ferme était fermée aux visiteurs.

Reuben Owen a révélé que Raveveseat subissait d’importants travaux d’amélioration quelques semaines seulement après la fermeture publique[/caption] Instagram

Reuben a partagé une photo de lui et de sa mère Amanda au milieu de la fermeture de la ferme familiale[/caption]

Reuben, 18 ans, a publié une vidéo sur ses plateformes de médias sociaux qui le montrait en train d’entreprendre d’importants travaux de construction à Ravenseat. Dans la vidéo, on peut le voir en train d’utiliser sa pelle Yanmar noire et jaune alors qu’il défriche une grande surface de terres agricoles.

Reuben a précédemment partagé des détails sur son plan pour nettoyer l’étang envahi par la végétation sur la propriété, et il semble que ce nouveau travail soit une extension de cela.

Cependant, maintenant que Ravenseat est fermé au public, il semble que des rénovations majeures pourraient être en cours car il a utilisé un tracteur pour transporter la pelleteuse dans différentes zones de la ferme.

La mère de Reuben, Amanda, 48 ans, a annoncé sur son site Internet que la ferme avait fermé au public fin juillet.

La déclaration de la bergère du Yorkshire disait: Ravenseat Farm est fermée aux visiteurs jusqu’à nouvel ordre, donc malheureusement nous ne servons pas de thés à la crème.

« Merci de votre compréhension, Amanda. »

Il n’y avait pas d’autre explication au-delà de la brève déclaration, il est donc possible que la ferme soit fermée pendant qu’elle subit des travaux majeurs.

Amanda dirige toujours la ferme tout en s’occupant de ses neuf enfants, dont sa fille Raven, qui est revenue de l’université.

Les membres du public peuvent généralement visiter la ferme pour des thés à la crème de mai à octobre entre midi et 16 heures.

La nouvelle de la fermeture de Ravenseat est survenue quelques jours seulement après que The Sun a révélé en exclusivité que l’amant d’Amanda était en train de divorcer de son ex-femme.

Amanda et Robert Davies, 71 ans, ont eu une relation secrète pendant cinq ans. Leur liaison a été révélée en avril par la femme de Robert, Yasumi, 56 ans, après avoir trouvé une lettre d’amour d’Amanda dans le coffre de sa voiture.

Il disait : « Robert, la vie est trop courte et le bonheur est trop rare. Je t’aime. »

Une source a déclaré: « Yasumi soupçonne qu’il veut obtenir le divorce le plus tôt possible afin que lui et Amanda puissent être ensemble. » Amanda s’est séparée de son mari co-star Clive, 68 ans, l’année dernière après 21 ans ensemble.

Amanda et Reuben s’occupent dans les coulisses de Ravenseat Farm[/caption]

Notre ferme du Yorkshire est disponible en streaming sur My5.