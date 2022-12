Reuben Owen de notre Yorkshire Farm frappe brutalement papa Clive après le lancement du spin-off sans Amanda

REUBEN Owen a balayé son père Clive dans le dernier épisode de Beyond the Yorkshire Farm.

La série Channel 5 est le nouveau spin-off de Our Yorkshire Farm de la famille Owen.

Clive et Reuben travaillent ensemble sur leur nouvelle entreprise[/caption]

Cependant, cette série se concentre sur papa Clive, 68 ans, et son fils Reuben, 18 ans.

Il a été lancé la semaine dernière pour enregistrer des chiffres, avec plus de 1,5 million de personnes à l’écoute du premier épisode.

Cette semaine, le duo père-fils a réalisé un projet de mammouth mammouth, où Reuben s’est vraiment appuyé sur son père pour obtenir de l’aide.

Au cours de l’épisode, Reuben a expliqué que son meilleur ami Tom espérait travailler à plein temps pour son entreprise de creusement et celle de Clive.

Les deux amis étudient l’ingénierie, mais Tom a déclaré qu’il était plus intéressé par le travail pratique que par les études.

Reuben a expliqué que ce n’était pas le meilleur moment pour lui offrir un emploi, compte tenu de la saison, et Tom a convenu qu’il serait préférable pour lui de se qualifier pleinement en premier.

Les copains se sont mis au travail pour réparer un vieux tracteur que Reuben avait acheté, mais ce n’était pas du bois jusqu’à ce que Clive s’implique.

Il a déclaré à la caméra : « Tom et Reuben ont travaillé d’arrache-pied tout l’été et ils travaillent très bien ensemble et apprécient la compagnie de l’autre, donc c’est vraiment bien.





“Maintenant, le moment est venu où Tom doit se tourner vers son avenir et décider ce qui est le mieux pour lui, il est donc important que nous discutions avec lui car son avenir en dépend.”

Clive aidait les amis à faire leur travail, mais ils ont rapidement commencé à le taquiner.

Reuben a plaisanté: “Papa a définitivement été diagnostiqué sans sens de l’humour.”

Clive a ri de la fouille, alors qu’ils poursuivaient leur énorme projet.

De nombreux téléspectateurs de l’émission n’ont pas pu s’empêcher de commenter la belle relation entre père et fils.

L’un d’eux a écrit : « Quel programme joyeux, le jeune Reuben est un greffeur et son vieil homme ne pourrait pas être plus fier.

“Tout simplement merveilleux à regarder.”

Un autre a déclaré: «#Beyondtheyorkshirefarm est un coup d’as de @channel5_tv.

« Clive mérite son moment sous les projecteurs et avec Reuben ; leur complicité est magnifique !

“Je suis sûr que ce sera une source d’inspiration pour les hommes et les garçons de toutes les générations.”

Un troisième téléspectateur a tweeté : « Je pense que Reuben et ses amis sont le genre de modèles dont ce pays a désespérément besoin.

“C’est super de rencontrer une foule de nouveaux personnages aussi. Ravi d’en savoir plus sur Clive aussi.”

Beyond the Yorkshire Farm continue mardi prochain à 21h sur Channel 5.

L’ami de Reuben aide aussi à la ferme[/caption]