Reuben Owen apprend une leçon difficile lors du premier aperçu de la nouvelle ferme Beyond The Yorkshire avec papa Clive

BEYOND the Yorkshire Farm vient de lancer sur Channel 5, et c’est déjà un énorme succès.

Le premier épisode de la série – qui suit Clive et Reuben Owen – a attiré 1,7 million de téléspectateurs.

Le mardi 13 décembre verra le deuxième épisode de l’émission dérivée diffusée, qui suivra les derniers projets du duo père-fils.

L’épisode de la semaine dernière les a vus s’attaquer à l’excavation d’un étang faunique, et ce n’était pas sans quelques bosses sur la route.

Clive, 68 ans, et son fils Reuben, 18 ans, ont été aidés par la petite amie de Reuben, Sarah, et son meilleur ami Tom.

Tous les quatre reviendront pour le deuxième épisode, qui sera un énorme projet de maçonnerie.

Il ira dans la nouvelle entreprise de creusement de Clive et Reuben, qui met en valeur leurs compétences respectives en génie mécanique (Reuben) et en gestion des terres (Clive).

Il semble que Reuben soit sur le point d’apprendre d’énormes leçons au cours de l’épisode et se tournera énormément vers son père.

La rédaction du nouvel épisode dit: “C’est le premier automne de Reuben, 18 ans, dans les affaires et il y a des leçons pour toute l’équipe alors qu’ils entreprennent un projet de maçonnerie de grande taille.”

Les statistiques stupéfiantes de la nouvelle série témoignent du succès de la famille Owen sur Channel 5.





Son lancement intervient après l’annonce de la suppression officielle de leur série originale, Our Yorkshire Farm, par la chaîne.

Il a été remplacé par cette émission dérivée à la place, ce qui signifie que la matriarche de la famille (et l’ex-femme de Clive), Amanda, n’aura plus d’émission.

Cependant, Channel 5 a déclaré qu’ils n’excluaient pas de retravailler avec Amanda à l’avenir.

