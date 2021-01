Adhérez à un régime de perte de poids post-partum sûr et donnez au corps suffisamment de temps et d’amour pour récupérer. Il a été observé que le risque d’obésité est évité avec la perte de poids post-partum. Alors, ne vous précipitez pas. Perdre plus d’un kilo et demi en une semaine n’est pas du tout conseillé. Allez-y lentement mais régulièrement.

Alors, profitez de la maternité et laissez de côté les problèmes de poids en suivant simplement ces conseils pour perdre du poids de bébé:

1.Faites des superaliments votre meilleur ami: Incorporez des aliments riches en fibres, en protéines et en calcium. Faites tremper les noix, les amandes, les avocats, les graines de lin, les graines de chia dans du lait, du yogourt. Suivez un régime riche en épinards verts et feuillus, chou frisé, brocoli, haricots rouges nutritifs, soupes aux lentilles, jaggery, sésame, noix de coco – ceux-ci apaiseront vos nerfs, reconstitueront votre corps avec les nutriments essentiels. Si vous n’êtes pas végétarien, mangez du saumon, des sardines, du thon et des blancs d’œufs. Le poisson est une excellente source d’acides gras oméga-3. Tous ces aliments sont connus pour leurs minéraux, vitamines, propriétés riches en antioxydants qui aident à perdre du poids de manière saine.

2. Foutez la malbouffe: Augmentez votre consommation de fruits et légumes locaux de saison plutôt que d’aliments transformés en conserve. Évitez la malbouffe, la nourriture de rue huileuse et la consommation d’aliments faits maison.

3. Exercice: Créez une routine d’entraînement pendant la période postnatale. Cela n’a pas besoin d’être élaboré. Essayez de faire des exercices pour tonifier vos muscles autour du ventre. Vous pouvez commencer cette routine 6 semaines après l’accouchement. Il suffit de marcher pendant 30 minutes, de faire des exercices à main levée, du yoga et de la méditation. Un grand corps vient avec un esprit calme et heureux. Mettez de la musique, prenez du temps pour vous et rajeunissez-vous.

4. Allaitement: Vous pouvez brûler jusqu’à 500 calories par jour en allaitant. C’est une façon saine et satisfaisante d’obtenir une silhouette svelte.

5. Hydratez-vous et dormez bien: Éloignez-vous des boissons contenant de la caféine. Buvez de l’eau gazeuse plutôt que des boissons gazeuses. Et essayez de bien dormir car le manque de sommeil entraîne une prise de poids.

6. Planifiez de petits repas: La clé pour rester énergique et perdre du poids est de prévoir de petits repas. Ne traversez pas 1 800 à 2 200 calories par jour; mais maintenez des repas fréquents dans votre programme quotidien. Ne suivez pas de régime accéléré mais suivez une alimentation équilibrée.

Bien que vous puissiez recevoir des tonnes de conseils, des suggestions sur la façon de perdre du poids après l’accouchement, il est important de ne pas être dérouté ou pressurisé par eux. Il y a une douzaine de choses que vous pouvez faire pour perdre du poids, mais vérifiez par vous-même si elles conviennent le mieux à votre corps et vérifiez les faits. Et dites adieu aux malheurs.