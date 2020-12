Si les restrictions COVID signifient que vous êtes à court d’un baiser de Noël cette année, vous n’avez pas besoin de chercher plus loin que le ciel nocturne. C’est ce que les scientifiques appellent le phénomène astronomique qui tombera le 21 décembre.

À l’honneur de 2020, ce fut une année monumentale pour s’assurer que tout le monde apprécie vraiment les lueurs d’espoir, grandes ou petites, qui définissent ce que signifie être humain.

Plus tôt cette année, le Royaume-Uni a vu Le capitaine Tom Moore, l’ancien combattant de 99 ans (à l’époque), se promenant dans son jardin arrière pour récolter l’équivalent de 16,5 millions d’euros pour le NHS.

À travers les villes et les rues vides, la pandémie a donné à la nature l’occasion de se restaurer. Pour la première fois de mémoire d’homme, des bancs de poissons et de crabes pouvait être vu dans les canaux de Venise en raison d’une baisse de la pollution liée au tourisme. Les résidents du nord de l’Inde ont vu l’Himalaya grâce à l’air plus pur.

Dans le cadre de mouvements plus petits mais non moins importants, les communautés du monde entier se sont rassemblées pour protéger les personnes âgées et les personnes vulnérables. Les gens normaux ont donné de leur temps et de leur service pour faire quelque chose d’aussi simple qu’une boutique hebdomadaire pour les personnes à haut risque – un acte qui a probablement sauvé des vies.

Revenez à mars, lorsque l’Italie a connu certains des résultats les plus dévastateurs du coronavirus, et que le pays tout entier a été contraint à un régime de verrouillage implacable. La vidéo des gens qui chantent depuis leur balcon, répandant la lumière, l’espoir et la positivité, est devenu viral.

Ce solstice d’hiver, nous regardons le ciel pour plus qu’une simple lueur d’espoir – plus comme une supernova.

Un astronaute est venu en voyage?

La coalition – ou «grande conjonction» – que nous devons vivre dans quelques jours verra Jupiter et Saturne apparaître plus brillants et plus proches l’un de l’autre qu’ils ne l’ont fait dans 800 ans.

Pour clarifier, ce n’est pas la première fois que cela se produit techniquement au cours des 800 dernières années. En mai 2000 (lorsque le phénomène a eu lieu pour la dernière fois), la position de la grande conjonction dans le ciel signifiait qu’il était difficile de voir de la Terre. En 1623, la conjonction a probablement été perdue dans l’éblouissement du soleil en raison du point de vue de la Terre à l’époque.

Cela signifie que la dernière fois que nous avons eu une opinion comme celle-ci, c’était probablement en mars 1226. Pour le contexte: le roi Louis VIII testait quelques sièges en France, et l’Ordre des Carmélites était en cours d’examen par le Pape Honorius III à Rome. Cela fait longtemps.

Ô nuit étoilée

Ce miracle de Noël fortuit soulève la question: la grande conjonction a-t-elle quelque chose à voir avec l’étoile de Bethléem?

Encyclopédie Britannica pense que la notion n’est peut-être pas si farfelue.

Le phénomène décrit dans la Bible a été rationalisé par le monde de la science à travers de multiples théories, y compris des étoiles explosives (novae et supernovae), des comètes, des météores et – comme nous le verrons le 21 décembre – des conjonctions planétaires.

L’année de naissance réelle de Jésus, bien que non définie, a été identifiée aux alentours de 6 et 4 av. En 7 avant JC, on croit que Jupiter et Saturne étaient à un degré l’un de l’autre trois fois sur une période de huit mois.

Où est le meilleur endroit pour observer les étoiles?

En théorie, et contrairement à l’an 2000, il devrait être visible n’importe où sur terre – mais les meilleures vues sont plus proches de l’équateur. C’est le Congo, le Kenya, les Maldives et partout ailleurs en parallèle. .

Vous pourrez voir le baiser de Noël pendant environ une heure dans le ciel occidental après le coucher du soleil le 21 décembre.