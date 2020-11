Retrouvailles Trump: Donald se rendra à Camp David aujourd’hui pour rencontrer toute sa famille

Le président Donald Trump se rendra à Camp David vendredi pour rencontrer sa famille alors qu’il a admis qu’il quitterait la Maison Blanche pour Joe Biden si le collège électoral votait pour son rival démocrate.

L’assistant de longue date de Trump, Dan Scavino, qui est proche du président et de sa famille, a publié une photo sur Twitter de tous les enfants adultes de Trump ensemble assis autour d’un foyer. Leurs proches sont avec eux.

L’emplacement sur le tweet dit “ Camp David ” et il a été publié jeudi soir.

Sur la photo, Kimberly Guilfoyle est à côté de son petit ami Donald Trump Jr., Jared Kushner a son bras autour de sa femme Ivanka Trump, Lara Trump est assise sur les genoux d’Eric Trump et Tiffany Trump est à côté de son petit ami Michael Boulos.

Trump devrait se rendre à la retraite présidentielle isolée, dans le Maryland, vendredi après-midi.

Il se lance d’abord dans une partie de golf. Il a quitté la Maison Blanche pour son Trump National Golf Club à Sterling, en Virginie, vendredi matin. Il a également participé à 18 trous de son sport préféré jeudi matin avant son dîner de Thanksgiving.

Le président Donald Trump quitte la Maison Blanche vendredi matin pour son parcours de golf

Le président Donald Trump sur son terrain de golf national Trump à Sterling, en Virginie, vendredi

Le président a commencé son vendredi matin en poursuivant sa diatribe contre Twitter, critiquant la société de médias sociaux pour avoir suspendu le compte de l’un de ses alliés républicains en Pennsylvanie et comparé ses actions à celles d’un pays communiste.

Trump a passé une partie de ses vacances de Thanksgiving à s’en prendre à ses ennemis et il a précédemment accusé Twitter de fabriquer ses sujets tendance.

Vendredi matin, il a lancé sa croisade contre la plate-forme de médias sociaux, la critiquant pour avoir suspendu le compte personnel du sénateur républicain de Pennsylvanie, Doug Mastriano, qui a organisé un événement de type audition mercredi à Gettysburg pour examiner le vote présidentiel dans cet État.

Joe Biden a remporté la Pennsylvanie par plus de 81000 voix, mais Trump conteste les résultats. Il a remporté l’État au concours de 2016 et était en tête du total des votes anticipés cette année. Mais Biden a fait un bond en avant lorsque les bulletins de vote par correspondance ont été comptés.

‘Sensationnel! Twitter interdit le très respecté sénateur de l’État de Pennsylvanie, Doug Mastriano, après avoir fait un excellent travail en dirigeant une audience sur la fraude électorale de 2020. Eux et les Fake News, travaillant ensemble, veulent SILENCIEZ LA VÉRITÉ. Je ne peux pas laisser ça arriver. C’est ce que font les pays communistes! ”, A tweeté Trump vendredi matin avant de se rendre sur son terrain de golf.

Il a également tweeté plusieurs informations sur OANN et Newsmax – deux réseaux d’information conservateurs – qui confirmaient son affirmation selon laquelle il avait gagné la Pennsylvanie et se moquait de l’audience de Biden pour son discours de Thanksgiving mercredi.

Et il a retweeté plusieurs vidéos de style campagne que Scavino avait publiées au cours des dernières semaines.

Le président a envoyé près de 20 tweets et retweets le matin après Thanksgiving.

Twitter a qualifié de nombreux tweets du président de contenir des informations contestées.

Trump, qui a longtemps accusé le site de médias sociaux d’être biaisé contre les conservateurs, a également accusé Twitter d’inventer des “ trucs négatifs ” pour leur section tendance et a appelé à l’abrogation de la section 230, une partie d’une loi qui protège les entreprises Internet de responsabilité pour le contenu que les utilisateurs publient.

Sa diatribe est intervenue après avoir admis jeudi qu’il était “ très difficile de concéder ” l’élection.

Mais il s’est arrêté avant d’admettre que cela signifiait qu’il avait perdu – malgré l’énorme avance de Biden dans les votes du collège électoral et a refusé de dire s’il assisterait à l’inauguration.

Le président Donald Trump est vu ci-dessus jeudi en train de claquer un journaliste de la Maison Blanche lors d’une session de questions-réponses

Alors qu’un discours de concession n’est peut-être pas à l’horizon, le président a déclaré jeudi qu’il quitterait la Maison Blanche si Biden était confirmé comme prochain président par le Collège électoral.

Lorsqu’on lui a demandé s’il allait quitter le bâtiment, permettant une transition pacifique du pouvoir en janvier, le président a déclaré: “ Je le ferai certainement. Mais tu le sais.

Mais Trump a renouvelé ses affirmations non prouvées selon lesquelles une “ fraude massive ” et des fonctionnaires tordus dans les États du champ de bataille ont causé sa défaite électorale.

Il a insisté sur le fait que «beaucoup de choses» se produiraient d’ici là et pourraient modifier les résultats.

“ Cela a un long chemin à parcourir ”, a déclaré Trump, même s’il a perdu.

La réunion était la première fois que le président répondait aux questions de la presse depuis le jour du scrutin.

Le président a passé les vacances de Thanksgiving à dîner avec sa “ famille immédiate ” jeudi – la Maison Blanche ne dirait pas qui tout cela comprenait.

Mais, dans sa proclamation de Thanksgiving, le président Trump a encouragé les Américains à se rassembler et à remercier.

«J’encourage tous les Américains à se rassembler, dans les maisons et les lieux de culte, pour offrir une prière de remerciement à Dieu pour nos nombreuses bénédictions», a-t-il déclaré dans un communiqué.

Trump exhorte les Américains à se rassembler pour les vacances alors que les décès quotidiens dus au COVID-19 aux États-Unis ont dépassé 2100 pour le premier depuis mai, alors que des millions d’Américains continuent d’ignorer les conseils de voyage du CDC et les terribles avertissements des experts de la santé selon lesquels Thanksgiving pourrait être le ‘ mère de tous les événements de grande diffusion ».

Et la famille de Trump a offert ses propres vœux chaleureux avant de se rendre à Camp David.

Ivanka, Eric et Lara se sont tournés vers les réseaux sociaux pour souhaiter à leurs abonnés un joyeux Thanksgiving alors que Donald Trump Jr, sans COVID, passait la journée avec sa famille.

«Joyeux Thanksgiving», a écrit Ivanka en légende d’une photo de famille mettant en vedette son mari Jared Kushner et leurs trois enfants – Arabella, Joseph et Theodore.

Lara a également partagé une image sur Instagram la montrant assise sur le siège arrière d’un véhicule avec Eric et leurs deux enfants, Carolina et Eric Jr.

«Nous ferons un rapport sur la façon dont cela se passe. #HappyThanksgiving ‘, a écrit Lara. Ils semblaient faire un road trip, mais on ne sait pas où ils sont allés pour la journée.

Eric Trump a partagé la photo sur son compte Instagram.

Pendant ce temps, après avoir souhaité à ses 4,3 millions d’abonnés un joyeux Thanksgiving, Don Jr a partagé un mème mettant en vedette Biden qui disait: “ Joyeux 4 juillet !!! ” Dans la légende de l’article, Don Jr a écrit: “ C’est drôle parce que c’est vrai! #action de grâces’

Pendant ce temps, après avoir souhaité à ses 4,3 millions d’abonnés un joyeux Thanksgiving, Don Jr a partagé un mème mettant en vedette Biden qui disait: “ Joyeux 4 juillet !!! ”

Dans la légende de l’article, Don Jr a écrit: “ C’est drôle parce que c’est vrai! #action de grâces.’

Ses messages sont arrivés à peine 24 heures après avoir annoncé qu’il était libre de COVID et qu’il passerait Thanksgiving avec sa famille.

Il n’a pas expliqué pourquoi on lui avait donné le feu vert ou s’il avait été testé négatif.

Dans une vidéo Instagram mercredi soir, il a posé avec sa petite amie Kimberly Guilfoyle en disant aux fans: “ Je me suis dégagé, heureux d’être en bonne santé et nous pouvons passer Thanksgiving comme il se doit.

“ Nous ne savions pas si cela allait être le cas, alors KG et moi en avons acheté assez pour probablement un Thanksgiving pour six ou sept ans juste pour nous et nous le faisons aujourd’hui, mercredi, comme une petite fête supplémentaire. ”

Dans une vidéo téléchargée par Guilfoyle, il a déclaré: “ Je me dirige vers ma famille demain – la famille comme cela est censé être fait. Vraiment excité à ce sujet.

Dans leurs vidéos, Don Jr et Guilfoyle ont montré leur tartinade de dinde et ont plaisanté en disant que c’était suffisant pour “ six ou sept personnes ”

Don Jr étant “ autorisé ”, cela rappelle le moment où le président Donald Trump l’avait mais a refusé de la mettre en quarantaine, affirmant que des médecins lui avaient dit qu’il n’était pas contagieux.

Le conseil du CDC est que quiconque contracte le COVID-19 doit être mis en quarantaine pendant 14 jours pour le supprimer complètement de son système.

Guilfoyle a répondu: “ Tarte aux fraises et à la rhubarbe. Don en a déjà mangé une partie.

En signant, Don Jr a déclaré: “ Nous espérons que vous passerez un merveilleux Thanksgiving et un week-end béni. ”