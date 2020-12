Le classique du film de vacances bien-aimé « Elf » a ramené les membres de la distribution Will Ferrell, Zooey Deschanel, Ed Asner, Bob Newhart, Andy Richter, Amy Sedaris et Mary Steenburgen pour une réunion – une collecte de fonds démocrate dimanche soir.

John Lithgow, Wanda Sykes, Ed Helms et d’autres stars se sont joints, jouant divers rôles lors d’une lecture de table virtuelle « Elf ». À la fin, la réunion a dépassé son objectif de collecter plus de 400 000 dollars pour le Parti démocrate de Géorgie.

L’événement était une réunion virtuelle animée qui a été couronnée par une version de groupe de «Jingle Bells».

Cependant, la célèbre fin de la comédie de 2003, réalisée par et avec Jon Favreau, mettait en vedette Jovie de Deschanel commençant une version enthousiasmante de « Santa Claus Is Comin ‘To Town » alors que Buddy the Elf (Ferrell) arrive avec le Père Noël (Asner) sur son traîneau devant une foule de New-Yorkais soudain croyant.

Helms, originaire de Géorgie, a expliqué lors d’un entracte que les organisateurs de la réunion « Elf » avaient cherché, mais se sont vu refuser, les droits sur la chanson « Santa Claus Is Comin ‘To Town » pour la collecte de fonds.

Helms a plaisanté en disant que les droits de la chanson appartenaient à des membres du parti républicain qui ont bloqué la demande. Il a promis que le spectacle continuerait sans la chanson originale.

« Nous allons donc finir par » Jingle Bells « à la place », a déclaré Helms.

Deschanel a commencé la chanson « Jingle Bells » pour la finale. Lithgow, lisant le rôle du père de Buddy, Walter (joué à l’origine par James Caan), était particulièrement emphatique en frappant les notes.

L’événement «Elf» présentait une reprise virtuelle de la célèbre scène dans laquelle l’elfe de Ferrell entre dans le vestiaire du grand magasin où Jovie de Deschanel prend une douche et chante «Baby It’s Cold Outside».

Dans un revirement d’histoire, l’animateur et rédacteur de discours de Pod Save America Jon Favreau a remplacé le réalisateur « Elf » disparu, Jon Favreau, qui jouait un médecin dans le film.

Le podcasteur Favreau a taquiné la performance sur Twitter en disant: « Venez me voir et les Elfes rejouent un film dont je faisais totalement partie! »

La réunion « Elf » sera à nouveau disponible lundi. L’argent recueilli sera dirigé vers les campagnes pour élire les démocrates Jon Ossoff et le révérend Raphael Warnock aux sièges du Sénat lors du second tour des élections de janvier.