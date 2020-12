Cela s’ajoute au fait que Biden fait déjà appel au secrétaire à l’agriculture d’Obama, Tom Vilsack, pour rediriger le département, l’ancien secrétaire d’État John Kerry au poste d’envoyé spécial pour le climat et le député de Kerry de l’ère Obama, Antony Blinken, pour diriger le département d’État. Affaires étrangères. Jeff Zients, qui a été directeur par intérim du Bureau de la gestion et du budget et principal conseiller économique à la Maison Blanche d’Obama, revient en tant que coordinateur de la réponse aux coronavirus de Biden.

À l’exception du président Donald Trump, un étranger politique lors de son élection en 2016, les nouveaux présidents récents se sont fortement appuyés sur de nombreux talents qui s’étaient fait les dents dans les gouvernements précédents de leur parti pour pourvoir les leurs. Mais Biden, qui prend la présidence au milieu de la pire crise de santé publique depuis un siècle et d’une économie en déclin, accorde une plus grande importance aux expériences passées et, par conséquent, est régulièrement retourné aux Obama à mesure qu’il se remplit. de son gouvernement.

« Beaucoup de ceux qui reviennent reviennent parce qu’ils croient au service public et savent qu’après quatre années turbulentes et dévastatrices et une pandémie brutale, c’est un moment particulièrement important pour servir », a déclaré David Axelrod, qui a été conseiller principal. contre Obama. «Leur expérience est précieuse. Leurs valeurs et leurs croyances sont conformes à celles de (Biden). Le défi est de regarder en avant et non en arrière et d’innover au-delà de ce qui s’est simplement cassé. «

Les rangées grandissantes de responsables d’Obama au poste de Biden semblent avoir des limites.

L’ancien maire de Chicago, Rahm Emanuel, ancien membre du Congrès à trois bureaux qui a été le premier chef de cabinet de la Maison Blanche, semble de moins en moins susceptible de remporter un poste au cabinet. Il avait fait pression pour le secrétaire aux transports encore à pourvoir, mais avait été critiqué pour avoir agi en tant que maire de la fusillade mortelle de la police en 2014 sur Laquan McDonald, un adolescent noir qui avait été abattu 16 fois par un officier blanc.

Pourtant, la dépendance aux anciens combattants d’Obama comporte des risques. Premièrement, certains des nominés représentent l’establishment de Washington que Trump a appelé le « marais » lors de sa campagne de 2016 et dont certains républicains ne font toujours pas confiance.

Les démocrates progressistes, quant à eux, voient l’ère d’Obama avec frustration, estimant que ceux au pouvoir agissaient trop prudemment à un moment qui appelait à des changements audacieux. Ils exhortent Biden à se concentrer en particulier sur la diversité de son cabinet après que plusieurs premiers choix étaient blancs.

représentant Alexandria Ocasio-Cortez, une démocrate de New York, a demandé plus tôt cette semaine « le message général » que Biden veut envoyer avec ses propositions de cabinet. Et le groupe climatique de gauche Sunrise Movement a appelé jeudi le choix de Vilsack de secrétaire à l’agriculture à la place de Rep. Marcia Fudge, une démocrate de l’Ohio qui voulait devenir la première secrétaire noire du bureau, comme une « gifle aux Américains noirs. «

Biden a nommé Fudge au poste de secrétaire au logement et au développement urbain et le général quatre étoiles à la retraite Lloyd Austin au poste de secrétaire à la défense. S’il était confirmé, il serait le premier chef du Pentagone noir.

Les alliés du président élu disent qu’il tient sa promesse de pourvoir un cabinet qui reflète la diversité de la nation, tout en mettant l’accent sur la capacité de ses choix à décoller.

« Chacun de ces nominés est avant-gardiste, testé et expérimenté, et ils sont prêts à utiliser rapidement les leviers du gouvernement pour faire des différences significatives dans la vie des Américains et aider à régner dès le premier jour », a-t-il déclaré. L’équipe de transition Biden dans un communiqué.

Les anciens collaborateurs de Vilsack ont ​​déclaré qu’il ressentait le besoin de retourner au travail, en partie par loyauté envers Biden et pour essayer de réparer un bureau échevelé qui a été érodé par les départs de personnel de carrière et les réductions de programmes sous l’administration Trump.

Rice, experte chevronnée en politique étrangère démocratique dans la course au poste de vice-présidente de Biden, modifiera son rôle de politique intérieure pour façonner l’approche du gouvernement en matière d’immigration, de soins de santé et d’inégalité raciale. On s’attend à ce que la nomination de Rice enlève de l’importance du rôle.

McDonough, qui a servi pendant la majeure partie des huit années d’Obama en tant que chef de cabinet du Conseil de sécurité nationale, conseiller adjoint à la sécurité nationale et enfin chef de cabinet de la Maison Blanche, a été choisi pour diriger le vaste département des Anciens Combattants.

Avec une majorité amincie à la Chambre et un Sénat étroitement divisé, compter sur d’anciens assistants mondiaux d’Obama pour occuper des postes de direction à la Maison Blanche sera une nécessité pour Biden World pendant au moins les deux premières années de son mandat, a déclaré William. , politologue à l’Université de Chicago. Howell.

« Si vous êtes un libéral à la recherche d’un changement radical, vous serez déçu, à la fois en termes de politique et d’ambition de son programme », a déclaré Howell. « Le cabinet qu’il est en train de constituer est conforme à la fois à la main qu’il a obtenue et à la position modérée qui lui a valu la nomination. »

Mara Rudman, conseillère principale sur les affaires de sécurité nationale auprès des gouvernements Obama et Clinton, a déclaré que le retrait de l’administration de ses anciens collègues était une reconnaissance de l’énormité de la santé publique et des crises économiques. Mais, a-t-elle ajouté, il existe également un désir de remédier à l’atteinte à la confiance du public causée par le mandat de quatre ans de Trump.

« Le moment est venu », a déclaré Rudman, qui est maintenant vice-président exécutif chargé des politiques au Liberal Center for American Progress. «Il est clair que la distribution de vaccins et les secours en cas de pandémie sont rendus publics. Mais il y a aussi une urgence sur toute une série de fronts qui montre que les institutions américaines peuvent signifier quelque chose pour le peuple américain. «

Josh Earnest, qui a été attaché de presse d’Obama à la Maison Blanche, a déclaré que les choix de Biden reflétaient la franchise d’aujourd’hui.

«Les problèmes auxquels chacune de ces agences est confrontée sont tellement importants et constants», a déclaré Earnest. « Il faut prêter attention à ce que nous pouvons faire maintenant. »

Les rédacteurs d’Associated Press Michael Balsamo à Washington et Thomas Beaumont à Des Moines, Iowa ont contribué à ce rapport.