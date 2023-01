Rétrospectivement, la politique monétaire a partout été trop expansionniste : le chef de la banque centrale suisse

La politique monétaire était “trop ​​expansionniste” les années précédentes et la flambée actuelle des prix à la consommation n’a pas encore été maîtrisée, a déclaré vendredi le président de la Banque nationale suisse, Thomas Jordan.

“Probablement avec le recul, la politique monétaire était partout un peu trop expansionniste”, a déclaré Jordan à la question de Joumanna Bercetche de CNBC si la situation économique actuelle aurait été différente si la communauté des banques centrales avait réagi plus rapidement aux signes d’inflation.

“Nous avons probablement tous sous-estimé la pression inflationniste en 2021”, a déclaré Jordan à CNBC lors d’un panel au Forum économique mondial de Davos.

Alors que l’inflation diminuera probablement en 2023, après avoir atteint un sommet de trois décennies en Suisse en août et un record dans la zone euro en octobre, la Jordanie a déclaré que le saut de 4% à 2% serait difficile.

“L’inflation sous-jacente ne diminue pas rapidement”, a déclaré Jordan. “Il sera beaucoup plus difficile de ramener l’inflation de 4% à 2% – donc l’engagement des banques centrales à revenir à la stabilité des prix sera absolument essentiel”, a-t-il ajouté.

Une politique monétaire plus stricte “est nécessaire”

Jordan a souligné que la stabilité des prix devrait être la “priorité absolue” des banques centrales, mais il n’a pas été en mesure de dire si une récession se profilait à l’horizon.

“J’espère que cela aura un impact limité sur l’économie réelle, mais c’est difficile à prévoir”, a-t-il déclaré.

L’évolution des attentes salariales et les réponses des entreprises à la hausse de l’inflation montrent qu’il sera difficile de faire baisser l’inflation et qu’une politique monétaire encore plus stricte pourrait être envisagée en Europe et aux États-Unis, selon le président de la banque centrale.

“L’inflation est toujours à un niveau où une politique monétaire plus stricte est nécessaire”, a déclaré Jordan à CNBC.