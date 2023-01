Rétrospective – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Dick Durbin, le gouverneur JB Pritzker, Joe Biden et de nombreux autres politiciens toujours à la recherche de votes appellent à l’interdiction des fusils d’assaut. Eh bien, je n’ai aucun problème avec le fait que ce genre d’armes soit rendu indisponible pour à peu près tout le monde. Je ne serai jamais sur le marché pour un, donc je n’ai rien à redire.

Ce qui me pose problème, c’est que nous prenons un trafiquant d’armes à feu condamné, un proxénète et un marchand de la mort qui a probablement encore accès à ses sources, étant prisonnier échangé contre un basketteur. L’administration se vante de son rôle dans la sortie de prison de Brittney Griner. Le coût était beaucoup trop élevé. C’était comme échanger des marchandises haut de gamme contre des lampes de patio en papier. Biden soutient le contrôle des armes à feu, mais il libère le plus grand trafiquant d’armes au monde. Incroyable, mais nous réalisons tous qu’un Marine qui est dans une prison russe depuis cinq ans est laissé pour compte parce que le président s’inquiète pour un basketteur qui est en prison depuis moins d’un an.

Si quelqu’un, n’importe qui, peut démêler la logique et le rationnel derrière cette réflexion rétrograde et le traitement de cet échange, veuillez vous manifester. Brittney et la Marine auraient dû être un accord global, cependant, lorsque vous êtes un politicien jouant pour des groupes d’intérêts spécifiques, tout cela est parfaitement logique.

Don Lass

Oswego