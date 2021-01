SEOUL, Corée du Sud (AP) – Qu’est-il arrivé à Kim Yo Jong, la sœur influente du dirigeant nord-coréen?

C’est une question que beaucoup de ceux qui regardent le pays cloîtré et armé nucléaire se posent après qu’elle ne soit pas apparue dans la liste nouvellement libérée du leader absolu Kim Jong Un pour le puissant Politburo du pays ces derniers jours.

Certains disent que Kim Jong Un a peut-être rétrogradé sa sœur en raison d’échecs de politique générale. D’autres, cependant, pensent qu’il pourrait s’inquiéter de son ascension rapide et de sa notoriété croissante alors qu’il tente de renforcer son autorité nationale face aux défis économiques croissants.

Les rumeurs selon lesquelles Kim Yo Jong est l’héritier présumé de son frère pourraient être dangereuses car elles « soulèvent la question de l’emprise de Kim sur le pouvoir et la santé en Corée du Nord », a déclaré Oh Gyeong-seob, analyste à l’Institut coréen pour l’unification nationale de Séoul. C’est pourquoi, a-t-il dit, Kim Jong Un ralentit sa montée en puissance.

L’évolution est une surprise car Kim Yo Jong, qui est devenu membre suppléant du Politburo l’année dernière, était largement censé recevoir un membre à part entière du bureau lors d’un congrès du Parti des travailleurs au pouvoir qui s’est terminé mardi. Une adhésion au Politburo est considérée comme cruciale pour les hauts fonctionnaires espérant prospérer dans le gouvernement de Kim Jong Un parce qu’il a pris des décisions clés lors des réunions du bureau, y compris la décision de 2013 d’exécuter son puissant oncle Jang Song Taek, et la purge 2012 du chef militaire Ri Yong Ho.

Lorsque le congrès de huit jours, le premier du genre depuis 2016, s’est ouvert la semaine dernière, Kim Yo Jong, qui aurait environ 32 ans, s’est assis sur le podium de la direction, se démarquant parmi les cadres du parti souvent âgés et majoritairement masculins. Mais lorsque le congrès a annoncé lundi une liste de 30 membres suppléants et titulaires du Politburo, y compris Kim Jong Un, 37 ans, son nom n’était pas là.

Kim Yo Jong n’a pas été purgée ou contrainte de quitter la politique, un sort que certains responsables ont rencontré sous Kim Jong Un, et elle conserve toujours son appartenance au Comité central du parti, également un organe de haut niveau. Mais lorsqu’elle a publié mercredi une déclaration critiquant la Corée du Sud, les médias officiels l’ont identifiée comme une «vice-directrice du département» du parti, un rang inférieur à son ancien titre de «premier vice-directeur du département».

L’histoire continue

Kim Jong Un exhorte ses 25 millions d’habitants à se rallier à sa direction pour surmonter ce qu’il a appelé les «pires difficultés» de son pays. La Corée du Nord a été confrontée à des chocs économiques liés aux coronavirus, à une vague de catastrophes naturelles l’été dernier et à des sanctions persistantes dirigées par les États-Unis pour sa poursuite d’armes nucléaires illicites. Pendant le congrès, Kim a promis d’élargir son arsenal nucléaire et de bâtir une économie plus forte et autonome.

«Le but du congrès est de solidifier le leadership de Kim Jong Un. Si Kim Yo Jong était devenue membre à part entière du Politburo, tous les yeux auraient été rivés sur elle … et Kim Jong Un a probablement ressenti cela comme un fardeau », Ko Young-hwan, ancien directeur adjoint de l’Institute for National Security Strategy, un groupe de réflexion dirigé par l’agence d’espionnage sud-coréenne, a déclaré lundi lors d’un programme d’information télévisé.

Auparavant peu connue des étrangers, Kim Yo Jong a explosé politiquement depuis que son frère a hérité du pouvoir après la mort de leur père, Kim Jong Il, fin 2011.

Les Kim actuels sont la troisième génération de leur famille à diriger la Corée du Nord, et leur leadership est basé sur un culte de la personnalité établi après que leur grand-père Kim Il Sung a fondé le pays en 1948. Leur mythique lignée «paektu», nommée d’après la plus sacrée du Nord. montagne, permet uniquement aux membres directs de la famille de diriger le pays.

Kim Yo Jong a acquis une renommée internationale après la diplomatie nucléaire de son frère avec le président Donald Trump et d’autres dirigeants mondiaux en 2018 et 2019. Lors de ces réunions, sa proximité avec Kim Jong Un a suscité des spéculations selon lesquelles elle était chef de cabinet de son frère. .

En Corée du Sud, elle s’est forgé une image de «messagère de la paix» après avoir assisté à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang 2018, devenant ainsi le premier membre de la famille dirigeante du Nord à se rendre dans le Sud depuis la fin de la guerre de Corée 1950-53. .

L’année dernière, cependant, elle a brusquement changé de cap en lançant des diatribes sévères contre la Corée du Sud et en faisant pression sur les États-Unis pour qu’ils fassent des concessions dans une diplomatie nucléaire bloquée. Les médias d’État nord-coréens ont déclaré qu’elle était en charge des relations avec la Corée du Sud, et des experts extérieurs ont émis l’hypothèse qu’elle pourrait également remettre les affaires américaines.

Dans sa déclaration de mercredi, elle a critiqué la Corée du Sud pour avoir provoqué le Nord en annonçant qu’elle avait détecté des renseignements selon lesquels la Corée du Nord organisait un défilé militaire ou une répétition pour un tel défilé cette semaine.

Lorsque des rumeurs mondiales non confirmées sur la santé de Kim Jong Un ont augmenté l’année dernière, certains observateurs ont déclaré que Kim Yo Jong était la prochaine à diriger la Corée du Nord si son frère était frappé d’incapacité. L’agence d’espionnage sud-coréenne a déclaré plus tard qu’elle était pratiquement la deuxième fonctionnaire du Nord, mais qu’elle n’avait pas été ointe comme héritière de son frère.

«Kim Jong Un a probablement tenu sa sœur pour responsable de la détérioration des liens (externes), car elle n’avait aucun succès dans les relations avec les États-Unis et la Corée du Sud», a déclaré Kim Yeol Soo, analyste à l’Institut coréen des affaires militaires de Corée du Sud.

Quelle que soit la raison de sa perte apparente de son poste au Politburo, de nombreux experts disent que son influence politique reste probablement inchangée grâce à son lien direct avec la lignée paektu. On a aussi le sentiment que Kim Jong Un pourrait éventuellement lui donner un autre emploi de haut niveau.

Oh, l’analyste, a déclaré que Kim Yo Jong est probablement la deuxième femme la plus puissante de l’histoire de la Corée du Nord après Kim Song Ae, la défunte deuxième épouse de Kim Il Sung.

« Kim Yo Jong peut rencontrer et parler à Kim Jong Un librement à tout moment … donc nous ne pouvons pas nous empêcher de dire qu’elle a une énorme influence », a déclaré Oh. «En vieillissant, ses rôles seront plus grands.»

Mais, a-t-il ajouté, son ascension pourrait prendre fin si elle convoite plus de pouvoir. «Elle doit faire attention à cela», dit-il.