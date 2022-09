Retro Citroën Berlingo 2CV Fourgonnette est la camionnette moderne la plus mignonne

En 1951, Citroën a présenté la version Fourgonnette AU de son emblématique 2CV, qui a un arrière de fourgon carré avec d’incroyables panneaux de carrosserie ondulés qui ajoutent de la rigidité. La Fourgonnette a été vendue jusqu’en 1987, avec plus de 1,2 million de pièces produites au total. L’équivalent moderne le plus proche de la gamme Citroën est le Berlingo, un fourgon compact plus traditionnel mais toujours très décalé. Citroën fait revivre l’esprit de la fourgonnette 2CV avec le nouveau Berlingo 2CV Fourgonnette, un kit de relooking rétro sous licence officielle pour le Berlingo.

Le nouveau Berlingo Fourgonnette est le fruit d’une collaboration entre Citroën et le carrossier italien Caselani, et ce n’est pas la première fois que Caselani propose un kit carrosserie rétro pour un fourgon Citroën moderne. En 2017, le grand Type H basé sur Jumper a été introduit pour célébrer le 70e anniversaire de la fourgonnette Type H d’origine, puis en 2020, le Type HG a fait ses débuts, basé sur les modèles plus petits Jumpy et Spacetourer. Mais je pense que le nouveau Berlingo Fourgonnette est le plus réussi (et adorable) des trois modèles.

Citroën



Les designers de Citroën ont travaillé en étroite collaboration avec l’équipe de Caselani pour s’assurer que le nouveau fourgon avait l’ambiance de l’original sans être interprété trop littéralement. Tous les nouveaux panneaux de carrosserie sont fabriqués à partir de fibre de verre et ont des boulons et des clips intégrés pour la fixation sur le cadre. De grands phares ronds dépassent des ailes avant, et la Fourgonnette a un capot en forme de V et une calandre haute avec un énorme emblème de chevron Citroën. Les portes et les panneaux latéraux sont entièrement nouveaux, avec une section de toit bombée donnant l’effet que la section de chargement est séparée de la carrosserie comme sur la 2CV d’origine. Les portes arrière sont également nouvelles et ont des fenêtres ovales fraîches, et les feux arrière sont des unités rondes rétro. Alors que les nervures sur tous les panneaux de carrosserie sont juste pour le flair sur la nouvelle voiture, elle a certainement l’air incroyable, et la nouvelle Fourgonnette a également beaucoup d’accents chromés qui rappellent l’original.

Caselani fabriquera à la fois des versions à panneaux commerciaux à 3 places et à passagers à 5 places de la fourgonnette, et elle sera disponible avec des groupes motopropulseurs diesel, à essence et entièrement électriques. L’e-Berlingo dispose d’une batterie de 50 kilowattheures avec une autonomie d’environ 170 miles, et il peut être chargé à 80 % en 30 minutes. Les carnets de commande du kit ouvriront début octobre, la production devant débuter en janvier 2023.