Retraites sur la ménopause, pourquoi les gens paient-ils plus de 15 000 $ pour elles ?

Danse du ventre, yoga en forêt, médecine traditionnelle chinoise et rencontres avec une nutritionniste. Ce sont quelques-unes des activités que l’on peut découvrir lors des retraites de ménopause, une tendance bien-être qui se taille une nouvelle niche dans l’industrie du tourisme. Les retraites sur la ménopause sont conçues pour aider les femmes à traverser les différentes étapes de la périménopause et de la ménopause, ainsi que l’ensemble des symptômes qui les accompagnent, des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes aux articulations douloureuses. Les retraites de bien-être ne sont bien sûr pas nouvelles, mais depuis la pandémie, de plus en plus de centres de villégiature font la promotion de vacances axées sur la ménopause – et de plus en plus de femmes s’y inscrivent. « Les consommateurs ont réalisé qu’ils devaient prendre soin d’eux-mêmes. Leur santé est leur propre responsabilité. Ainsi, au lieu de simplement participer à une retraite spa, les gens ont commencé à participer à des retraites très spécifiques, axées sur un objectif précis », Lisa Starr, consultante en spa chez Wynne Business. Conseil et éducation a déclaré à CNBC Travel. De plus, « il y a tellement de femmes ménopausées », a-t-elle déclaré.

C’est en fait assez libérateur que tout à coup les gens commencent à parler de ménopause.

Selon le Sommet mondial du bien-êtrele marché de la ménopause représentera 600 milliards de dollars d’ici 2025, avec plus d’un milliard de femmes atteignant la périménopause d’ici là. « Les femmes ont [gone] au spa, nous avons eu droit à un massage du visage et à des soins corporels. Nous avons dit, c’est sympa. Mais maintenant, nous en voulons plus. Et je pense que cela a été accéléré par Covid », a déclaré Starr. L’une d’elles est Emily, 53 ans, qui s’est inscrite à la retraite de santé métabolique de Combe Grove pour la ménopause il y a six semaines à Bath, en Angleterre. Emily a passé six jours au manoir de Combe Grove, discutant avec un nutritionniste, apprenant à danser le ventre, pratiquant le yoga et méditant dans les bois, aux côtés de sept autres femmes.

Professeur de bonheur, coach et praticien alternatif de psychothérapie méditant avec un client. Alliance en images | Alliance en images | Getty Images

« La ménopause s’est produite pour moi coïncidant avec Covid et le confinement. C’était une combinaison assez difficile », a déclaré Emily, qui a refusé de donner son nom de famille, à CNBC. « C’est assez libérateur que tout à coup les gens commencent à parler de ménopause », a-t-elle ajouté. Sa retraite, qui coûtait environ 2 400 $, comprenait également des traitements comme la réflexologie et l’ostéopathie crânienne.

Les hommes inclus ?

La « Pause Retreat » d’Amilla Maldives, axée sur la ménopause, permet aux clients de participer à des visites guidées de plongée en apnée sur les récifs, à des cours de vélo et de mixologie. Les forfaits de cinq nuits commencent à partir de 8 610 $ pour les chambres simples. Une autre station, Ananda dans l’Himalaya, a introduit en 2022 une retraite liée à l’âge qui s’adresse aux femmes et aux hommes. La retraite dans un complexe thermal de luxe en Inde, intitulée « Programme de rééquilibrage », propose des thérapies de médecine traditionnelle chinoise, telles que les ventouses et l’acupuncture. Des conseils en matière de régime alimentaire et de méditation sont également à l’ordre du jour. Les prix commencent à partir de 990 $ par nuit pour une chambre de luxe d’entrée de gamme et vont jusqu’à 4 250 $ par nuit pour une villa de deux chambres.

En tant que femmes d’âge mûr, nous sommes conditionnées à prendre soin de tout le monde.

Mahesh Natarajan, directeur opérationnel de l’entreprise, a déclaré que le programme avait enregistré une augmentation de 73 % des inscriptions en 2023 par rapport à l’année dernière, principalement de la part de femmes dans la quarantaine. Un invité s’est inscrit à un programme de 11 nuits et a dépensé 16 675 $ pour le séjour, a-t-il déclaré.

Les retraites ménopause sont-elles utiles ?

Les prix élevés qui peuvent accompagner ces retraites soulèvent la question : fonctionnent-elles ? Et pourquoi les gens sont-ils prêts à mettre autant de côté ? Les invités peuvent rapporter des techniques cognitivo-comportementales telles que la méditation, la respiration et des changements de mode de vie qui peuvent soulager leurs symptômes, a déclaré le Dr Heather Hirsch, spécialisée dans la santé des femmes et le traitement de la ménopause. Mais le bénéfice pourrait être plus psychologique, a déclaré Hirsch, qui a construit la clinique de ménopause et de quarantaine au Brigham and Women’s Hospital de Boston avant de fonder son propre cabinet privé. « En tant que femmes d’âge mûr, nous sommes conditionnées à prendre soin de tout le monde. C’est ce que je considère comme l’un des aspects les plus positifs de ces voyages, c’est l’idée de prendre soin de soi », a déclaré Hirsch. « Les gens me demandent tout le temps, vous savez, qu’en est-il du traitement ou du masque qu’ils mettent ? Ou des massages qu’ils reçoivent ? Est-ce que ça va durer toute une vie ? Non, peut-être pas », a-t-elle déclaré. .

Des femmes portant des saris traditionnels Maharashtrian Nauvari (neuf mètres) effectuent des exercices de yoga à Gateway of India à l’occasion de la Journée internationale du yoga à Mumbai. Images de Sopa | Fusée lumineuse | Getty Images