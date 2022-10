Retraites au Royaume-Uni : il n’y a pas de solution rapide au désordre du marché

Londres

CNN Affaires

—



La Banque d’Angleterre s’efforce de contenir une crise déclenchée par les plans impétueux du gouvernement britannique d’emprunter massivement pour payer des réductions d’impôts, alimentant les craintes que les marchés financiers du pays ne deviennent à nouveau incontrôlables.

Près de 20 jours après que le ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, a dévoilé son plan très critiqué pour relancer l’économie, déclenchant une révolte des investisseurs, le marché obligataire britannique et la livre sterling restent sous pression – malgré trois interventions d’urgence de la banque centrale.

Les rendements des obligations d’État britanniques de référence à 10 ans ont grimpé au-dessus de 4,59% mercredi, près de là où ils se trouvaient immédiatement après l’annonce de Kwarteng le mois dernier. Le rendement des obligations à 30 ans a également grimpé au-dessus de 5 %. Les rendements augmentent à mesure que les prix des obligations chutent, ce qui fait grimper le coût d’emprunt pour le gouvernement, les détenteurs de prêts hypothécaires et les entreprises.

La banque centrale du pays est dans une position difficile. Il essaie de restaurer la crédibilité perdue du gouvernement britannique sur les marchés, bien que sa boîte à outils ne soit pas conçue pour ce type d’effort.

“Ils ne peuvent rien faire pour s’attaquer à la racine du problème, qui est la confiance dans les actifs britanniques”, a déclaré Richard McGuire, responsable de la stratégie des taux chez Rabobank.

Pourtant, après que le soutien supplémentaire aux marchés annoncé cette semaine est tombé à plat, la Banque d’Angleterre fait face à des appels à faire plus pour aider à éviter un nouvel effondrement. L’accent est maintenant mis sur l’opportunité de prolonger le programme d’achat d’obligations de 65 milliards de livres sterling (72 milliards de dollars) qu’il a annoncé fin septembre au-delà de sa date de fin de vendredi.

Les fonds de pension qui ont été durement touchés par la déroute du marché obligataire britannique il y a deux semaines disent qu’ils auront peut-être besoin de plus de temps pour mettre de l’ordre dans leurs affaires, et les questions sur les plans du gouvernement pour gérer ses dettes – une cause clé du tumulte – n’auront pas de réponse avant au moins fin octobre, lorsque Kwarteng publiera des détails supplémentaires sur son plan fiscal et de dépenses.

“La seule solution pour la Banque d’Angleterre est maintenant d’étendre [bond-buying] un peu plus longtemps et pour le rendre plus grand », a déclaré Bryn Jones, responsable des titres à revenu fixe chez Rathbones. “Le marché s’est retourné et a dit:” Nous avons besoin que vous en fassiez plus. “”

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, ne bouge pas, du moins pour le moment. “Il vous reste trois jours maintenant”, a-t-il déclaré mardi aux gestionnaires de fonds de pension, soulignant que le programme était temporaire. “Tu dois faire ça.”

La Banque d’Angleterre a déclaré qu’elle avait été forcée d’agir pour empêcher une “spirale auto-entretenue” après que le marché ait connu des ventes sans précédent à la suite des plans budgétaires révélés par Kwarteng et la Première ministre Liz Truss.

Alors que le prix des obligations d’État s’effondrait, certains fonds de pension ont été invités à fournir des milliards de livres en garantie. Dans une course aux liquidités, les gestionnaires de placements ont été contraints de vendre tout ce qu’ils pouvaient, y compris, dans certains cas, davantage d’obligations d’État. Cela a envoyé des rendements encore plus élevés, déclenchant une autre vague d’appels de garantie.

L’annonce par la banque centrale le 28 septembre qu’elle achèterait des obligations jusqu’au 14 octobre a d’abord calmé le chaos. Pourtant, les conditions du marché ont recommencé à se détériorer ces derniers jours, les fonds de pension vendant ce qu’ils peuvent pour remplir leurs coffres avant la fin du programme.

“Il y a un bon degré d’activité urgente dans l’industrie en ce moment”, a déclaré Steve Delo, président de PAN Trustees, qui fournit des services de gouvernance aux programmes de retraite britanniques. “Les consultants en investissement travaillent fébrilement.”

Volatilité persistante du marché obligataire complique davantage ces efforts, car la hausse des rendements met à nouveau en péril les stratégies de couverture.

“Vous devez faire face à une cible mouvante, et c’est probablement l’essence du défi”, a déclaré Delo.

Jusqu’à présent, la Banque d’Angleterre n’a acheté que 7,4 milliards de livres sterling (8,2 milliards de dollars) d’obligations, bien en deçà de ce qu’elle aurait pu récupérer.

Mais il a été résolu à respecter l’échéance de vendredi, soulignant qu’il ne veut pas intervenir plus longtemps que nécessaire.

“Comme la banque l’a clairement indiqué dès le départ, ses achats temporaires et ciblés de gilts prendront fin le 14 octobre”, a déclaré mercredi un porte-parole.

Pourtant, alors que les rendements obligataires continuent de grimper, tout le monde n’est pas convaincu que cette approche a du sens. La Pensions and Lifetime Savings Association a déclaré que la date de fin était une “préoccupation majeure” pour ses membres, qui fournissent des revenus de retraite à 30 millions de personnes. Les investisseurs, quant à eux, n’ont pas été convaincus des mesures prises jusqu’à présent.

“La BoE semble déterminée à montrer que les mesures qu’elle prend sont des outils financiers, et non une forme de politique monétaire”, a déclaré Daniela Russell, responsable de la stratégie de taux au Royaume-Uni chez HSBC, dans une note récente aux clients. “Ce faisant, cependant, nous pensons qu’ils pourraient s’avérer insuffisants et ne pas atteindre leur objectif.”

L’énigme centrale est que la banque est prise dans un réseau d’objectifs politiques contradictoires. Le gouvernement britannique a déclaré vouloir stimuler la demande pour stimuler la croissance, tandis que la banque centrale veut réduire la demande afin de faire baisser douloureusement l’inflation – créant une confusion quant à l’objectif qui l’emportera.

Les récents renversements de politique du gouvernement Truss battu, y compris la suppression d’une réduction d’impôt pour les hauts revenus, ont également rendu difficile pour les investisseurs de discerner quelles mesures sont toujours en vigueur.

“Plus vous faites demi-tour, plus il y a un point d’interrogation sur la durabilité de toute politique”, a déclaré McGuire de Rabobank, qui a décrit la situation du marché au Royaume-Uni comme un “accident de voiture lent”.

De plus, la Banque d’Angleterre prévoit de commencer à vendre des obligations d’État achetées pendant la pandémie à la fin du mois pour aider à lutter contre l’inflation. S’il devait acheter des obligations en même temps pour maintenir la stabilité des marchés, son message pourrait devenir encore plus confus.

Russell a déclaré que la situation reste «précaire», mais elle pense que la Banque d’Angleterre peut lancer les ventes d’obligations comme prévu, à condition qu’elle se concentre sur la dette à plus court terme, qui n’a pas été aussi mal martelée.

Des propositions aussi complexes montrent à quel point la position de la Banque d’Angleterre est horrible. Ses interventions passées n’ont pas fonctionné. Le gouvernement se complique la vie. Et l’inflation, comme toujours, continue de se profiler.

C’est un avertissement aux gouvernements du monde entier sur le coût de tout faux pas à un moment délicat, avec des taux d’intérêt qui augmentent au rythme le plus rapide depuis des décennies et des marchés financiers montrant des signes de tension.

Ce qui se passe au Royaume-Uni est un « récit édifiant et salutaire », a déclaré McGuire.