Retraite solitaire en juin sans Internet ni service d’appel: la sœur de Sushant Singh Rajput, Shweta Singh Kirti, avant son premier anniversaire de mort | Nouvelles des gens

Mumbai: La sœur de l’acteur décédé Sushant Singh Rajput, Shweta Singh Kirti, a annoncé qu’elle passerait le mois de juin dans une retraite solitaire dans les montagnes. Sushant est décédé le 14 juin de l’année dernière, alors Shweta veut passer du temps à chérir ses souvenirs à l’occasion de son premier anniversaire de mort.

« Je pars en retraite solitaire pendant tout le mois de juin dans les montagnes. Je n’aurai pas accès à Internet ou aux services cellulaires là-bas. Un an de décès de Bhai sera consacré à chérir ses doux souvenirs en silence », Shweta a écrit sur Twitter et Instagram.

« Bien que son corps physique nous ait quittés il y a presque un an, les valeurs qu’il défendait perdurent … Souhaitant à tous un Bouddha Purnima de bon augure #ForeverSushant », a-t-elle ajouté.

Commenter Le tweet de Shweta, les fans de Sushant ont partagé leur amour et leurs prières pour les défunts.

« Visage inoubliable dans l’esprit et le cœur de tout le monde. Tu me manques et attend anxieusement ta justice. Le génie Sushant Sir nous a quittés. Gardons-le en vie en parlant toujours de ses qualités. Gardons-le dans nos cœurs pour toujours. #JusticeForSushantSinghRajput #ForeverSushant », a commenté un fan.

«Tu vas me manquer Di rester fort, souviens-toi que nous sommes tous là avec toi et ta famille… Beaucoup d’amour pour toi et ta famille… Souhaitant la paix et la tranquillité à tes côtés… Aujourd’hui et toujours… Beaucoup d’amour. Il le sera pour toujours rester en vie. #ForeverSushant », a déclaré un autre fan.