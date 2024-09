Retraite Sjöparken / NORM Architects

© Jonas Bjerre-Poulsen

Description textuelle fournie par les architectes. Sjöparken, un sanctuaire de luxe discret immergé dans l’étreinte de la nature, vous invite à une retraite extraordinaire. S’inspirant de l’élégance de la simplicité nordique, des traditions intemporelles du design japonais et de l’attrait tropical de la vie en villégiature, ce joyau architectural apparaît comme un hybride unique – un mélange harmonieux d’influences distinctes qui convergent harmonieusement entre ses murs. Chaque coin raconte une histoire de simplicité, d’unité et de l’esprit du lieu, créant une expérience inégalée où le design réfléchi et la nature se rencontrent en parfaite harmonie.

Niché dans les forêts de hêtres sereines de Halland, en Suède, le nouveau Sjöparken redéfinit l’essence de la tranquillité et du luxe. Avec une vision architecturale visant à créer le cadre idéal pour des rituels intimes de soins personnels et une vie harmonieuse au cœur de l’étreinte de la nature, ces retraites au bord du lac respirent une simplicité honnête sans sacrifier la chaleur et la tactilité. Au cœur du concept se trouvent sept villas, délicatement perchées sur le lac. Chaque villa entrelace harmonieusement quatre chambres d’hôtel à travers des couloirs en verre, offrant un hommage poignant à l’histoire du site en créant la sensation de se promener dans un village en plein air.

La conception intentionnelle brouille magistralement les frontières entre les espaces intérieurs et extérieurs, amplifiant la connexion intime avec l’environnement. Qu’il s’agisse de prendre un bain rafraîchissant dans les jetées de baignade privées nichées dans le lac, de se détendre dans les saunas de la chambre ou de s’adonner à la tranquillité d’être allongé dans son lit et de regarder à travers de grandes fenêtres, chaque instant dévoile une communion sans pareille avec la nature. Alors que les éléments architecturaux intégrés et la conception sur mesure optimisent l’espace, les chambres minimalistes et paisibles créent un cadre pour des expériences immersives, mettant l’accent sur le calme, la convivialité et le bien-être. S’appuyant sur notre collaboration initiale avec le restaurant étoilé Michelin ÄNG, Sjöparken augmente de manière transparente les offres d’Ästad Vingård en agrandissant l’hôtel. Il s’agit d’une entreprise qui transcende la simple fonctionnalité, se plongeant dans une exploration de la façon dont l’emplacement peut évoluer grâce à un effort de collaboration entre Ästad et Norm Architects. Sjöparken est ainsi une référence, représentant la convergence des valeurs esthétiques et une expression harmonieuse alors que divers éléments du domaine s’alignent et se réunissent en unité.

Sjöparken se distingue par une connexion directe et immersive avec son environnement naturel, une philosophie qui imprègne chaque facette de sa conception. L’accent mis sur la connectivité n’est pas seulement un choix de conception ; c’est un témoignage du génie loci du lieu ancré à la fois dans l’architecture et les espaces intérieurs. L’interaction harmonieuse entre les espaces intérieurs et extérieurs va au-delà de la simple esthétique, façonnant la façon dont l’espace est utilisé. Par conséquent, le lien avec la nature environnante n’est pas une simple réflexion après coup, mais un principe directeur qui a influencé les décisions architecturales et de conception. La façon dont la lumière du soleil filtre à travers les chambres, le choix des matériaux qui reflètent les éléments naturels et la fluidité du mouvement au sein de l’hôtel – tous sont des gestes intentionnels, une manifestation de la conviction que l’architecture peut être un pont entre l’artificiel et l’organique. Il ne s’agit pas simplement de construire un bâtiment ; il s’agit de créer une expérience qui résonne avec l’âme d’Ästad Vingård. L’architecture est une danse magistrale de subtilité, se fondant parfaitement dans les traditions de construction locales. Les bardages en bois et les toits végétalisés rendent hommage au patrimoine architectural de la région, créant une harmonie visuelle en harmonie avec l’environnement. En substance, les villas invitent ceux qui recherchent une évasion dans l’étreinte de la nature, où l’architecture devient un vecteur de coexistence harmonieuse entre la vie luxueuse et la beauté intacte du paysage suédois.

Les villas forment un village flottant avec une vue imprenable sur le lac tranquille. Chaque unité est dotée d’une piscine privée discrètement cachée sous la surface du lac. Travaillant avec ce lien clair avec l’eau et l’environnement naturel, l’architecture vous fait instinctivement vous sentir à l’aise. Il y a quelque chose d’apaisant dans le bruit de l’eau et le reflet de la lumière sur l’eau. Même les odeurs du lac et sa vie biophilique créent une expérience spéciale. C’est une expérience luxueuse et confortable, complétée par des moments visuels et tactiles qui font appel aux sens et au bien-être des hôtes, de l’utilisation abondante de matières naturelles brutes aux manières élégantes de filtrer la lumière à travers des lamelles, des persiennes, des textiles et des puits de lumière. À l’intérieur, tout, des murs ornés de tons chauds du revêtement en bois de chêne, à la texture complexe des textiles doux et à l’attrait sensoriel de la pierre naturelle et de la céramique, est également étroitement lié à la terre, à la forêt adjacente et aux eaux ondulantes qui entourent les villas exclusives.

Dans chaque pièce, une séparation harmonieuse entre le salon et la chambre est obtenue grâce à des persiennes en bois placées de manière stratégique, créant un équilibre entre transparence et intimité, tout en transformant la lumière filtrée en une œuvre d’art murale enchanteresse, éliminant ainsi le besoin de décoration supplémentaire. Cette façon de filtrer la lumière du jour ajoute une touche magique, ce qui donne naissance à des pièces qui évoluent et captivent tout au long de la journée. Que la lumière se reflète sur les plafonds en plâtre dolomitique ou sur le bardage en bois, l’atmosphère subit une transformation fascinante. L’interaction de la lumière, créant des triangles dynamiques ou filtrant doucement à travers les fibres naturelles des draperies, garantit que chaque expérience est unique et variée. Les scénarios d’éclairage des sources de lumière artificielle pour compléter la lumière du jour sont également essentiels pour l’atmosphère et le confort. Dans le cadre d’un effort de collaboration avec Anker&Co, nous avons assuré une ambiance calme où l’éclairage semble disparaître – nous ne voulions pas créer quelque chose de trop dramatique pour rivaliser avec la nature à couper le souffle à l’extérieur. Au lieu de cela, l’éclairage doux accentue la nature tactile de l’espace.

Le sauna intime, entièrement enveloppé de bois, avec un four parfaitement intégré au sol et placé au bord de l’eau, crée une expérience unique – un cocon de confort. La transition du sauna au lac et de retour à la salle de bain devient un voyage délibéré, un changement induit par le design de la chaleur douillette du bois à l’étreinte sereine d’un royaume de pierre plus sombre. Cette transformation s’apparente à l’art du clair-obscur, lorsque vous passez de l’intérieur en bois éclairé à la grotte de pierre ombragée, éclairée uniquement par une lucarne sacrée dans la douche, prolongeant l’espace vers le ciel. Le design engage délicatement les sens humains, créant une expérience douce mais dramatique. Étant donné la taille compacte des pièces, les portes sont dissimulées pour conserver une apparence élégante. Seules les poignées sont visibles, avec les portes de l’armoire, du sauna, de l’armoire et de la salle de bain discrètement intégrées dans le design.

Le petit village de modestes villas en bois au bord du lac s’inspire de nombreuses sources architecturales différentes : des simples cabanes de pêcheurs sur un lac avec une jetée en bois aux célèbres couloirs en verre du Louisiana Museum of Modern Art. Le style architectural est typiquement nordique, mais on y retrouve également des éléments d’espaces de transition comme les passerelles bordées de colonnes entre chaque maison, les éléments à persiennes et la terrasse en bois, qui sont des traductions d’éléments de l’architecture japonaise traditionnelle. Fusionnée avec la typologie des villas sur l’eau des complexes tropicaux, cette enclave de chambres d’hôtel luxueuses devient un hybride complètement nouveau avec son nouveau caractère.