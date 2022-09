Retraite rhétorique : les propagandistes russes réagissent aux pertes militaires

Mais la déroute embarrassante des forces russes du nord-est de l’Ukraine ces derniers jours a envoyé un chœur normalement harmonieux d’émissions de télévision et de journaux favorables au Kremlin dans une frénésie, luttant pour expliquer au public qu’ils avaient assuré la victoire pourquoi l’Ukraine avait repris plus de terres que La Russie a pris depuis avril.

Pendant des mois, des experts et des responsables de la télévision d’État russe ont décrit l’invasion de l’Ukraine par Moscou comme une “opération militaire spéciale” bien huilée qui atteint méthodiquement ses objectifs de “démilitarisation” et de “dénazification” du “régime” de Kyiv.

“Soit nous appelons à la mobilisation et partons pour une guerre à grande échelle, soit nous nous en sortons”, a-t-il ajouté, affirmant que la seule autre option pour Moscou, et celle qu’il préférait, était d’essayer de négocier un accord de paix.

Le président russe Vladimir Poutine a résisté à appeler à une mobilisation générale et à mettre tout le pays sur le chemin de la guerre, car la conscription forcée serait largement impopulaire, en particulier à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Au lieu de cela, Poutine a opté pour une campagne d’enrôlement massif, recrutant des soldats contractuels et des mercenaires auxquels on promet des salaires qui éclipsent les moyennes nationales.