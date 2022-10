retraite rapide – Shaw Local

Je suis peut-être démodé. OK, je suis à l’ancienne. S’asseoir dans un restaurant aux murs en noyer, se faire verser de l’eau glacée et livrer du pain chaud et des tampons de beurre curlicue est mon genre d’expérience culinaire.

Cela et recevoir un menu aussi lourd que “Guerre et paix” que je peux tenir dans mes mains et récurer pendant 10 minutes avant de commander mon plat habituel – un demi-poulet et des légumes de saison.

Est-ce trop demander ?

Apparemment, oui. Parce qu’avec les téléphones que FaceTime utilise accidentellement (un moment embarrassant lorsque vous entendez votre nièce crier pour la sortir de votre poche), les voitures qui prennent le contrôle si vous glissez sur l’épaule pour une sieste de cinq secondes et les aspirateurs qui annoncent quand ils glissent de leurs piédestaux pour entamer leur marche forcée autour de la maison, les menus ne se déclinent désormais plus qu’en labyrinthes noir et blanc pour les fourmis.

Outre des termes tels que « souris », « application » et « puce », l’ère numérique a introduit le « code QR ». La première fois que j’ai entendu cela, j’ai pensé qu’il faisait allusion à un cryptage dont l’expert en armes de James Bond avait besoin pour entrer dans les toilettes du bâtiment, mais mon fils m’a informé que ce n’était pas le cas.

“Vous utilisez votre téléphone pour afficher le menu.”

“Mon téléphone se charge sur un support à la maison.”

“Pas votre ligne fixe. Ton portable. Celui sur qui personne ne t’appelle jamais.

Les téléphones ne sont plus utilisés uniquement pour accéder aux amis, aux mères et aux personnes à qui vous préférez ne pas parler. Maintenant, avec les retards de vol, la fréquence cardiaque, les vidéos musicales et les cartes des Hébrides extérieures de Nouvelle-Zélande, j’ai besoin de mon téléphone pour manger ou boire.

Comme la fois où notre groupe d’écrivains s’est rencontré dans un pub après notre rencontre. Notre serveur s’est présenté et nous a demandé si nous étions prêts à commander. Je ne soupçonnais pas que les noms de 47 bières artisanales étaient répertoriés sur mon téléphone, alors j’ai demandé au plus jeune membre du groupe comment trouver le menu et le tour était joué ! Je pourrais commander un martini glacé Bogart-Bergman aux cerises si j’en voulais un.

En fait, je pensais que c’était plutôt cool. Pour mettre toutes ces informations sur un petit écran, il fallait des jumelles pour lire. Ingénieux.

Et ça m’a rappelé l’événement. Le livre de Johann Hari “Stolen Focus” raconte l’histoire de son neveu de 15 ans qui aimait Elvis mais qui est toujours sur les réseaux sociaux, jouant à des jeux en ligne ou regardant la télévision par câble. Hari propose d’emmener l’enfant à Graceland s’il promet de ne pas regarder son téléphone. Une fois sur place, ils visitent la Jungle Room où Elvis aimait traîner, et, naturellement, le neveu est scotché à son téléphone. Dégoûté, Hari erre et tombe sur un couple d’âge moyen regardant le téléphone de l’homme.

“Voir!” s’exclame la femme. “Là. Et… waouh !

Hari regarde leur écran. Il voit la Jungle Room tourner dans une minuscule image à 360 degrés.

Hari les informe qu’ils pourraient voir la pièce d’une manière différente en regardant autour de lui en temps réel.

Je doute qu’il ait marqué les esprits. Nous sommes coincés trop profondément dans les sables mouvants numériques pour être arrachés par un vrai bâton. Nous continuerons à miniaturiser notre monde jusqu’à ce qu’il tienne dans un téléphone portable de la taille de la gomme rose d’un élève de CM1.

Pour y accéder, nous prendrons une photo de son code QR avec notre deuxième téléphone, de la taille d’un centime, moins enclin à capter la réalité.

• Les écrits de Rick Holinger ont été publiés dans plus de 100 revues littéraires. Il est titulaire d’un doctorat. en écriture créative de l’UIC. Son livre de poésie “North of Crivitz” et sa collection d’essais “Kangaroo Rabbits and Galvanized Fences” sont disponibles dans les librairies locales, Amazon ou richardholinger.net. Contactez-le au éditorial@kcchronicle.com.