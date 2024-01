Retraite des écrivains de Shenandoah / SCHAUM/SHIEH

© Adam Rosen

Description textuelle fournie par les architectes. Shenandoah House de SCHAUM/SHIEH se déroule sur une pente luxuriante des montagnes Allegheny, dans l’ouest de la Virginie, qui fait partie de la chaîne des Appalaches. La maison de 2 750 pieds carrés et la retraite de l’écrivain ont été construites pour un couple créatif ayant des liens profonds avec le paysage de la région. Les vues ouvertes et expansives et l’environnement vallonné, associés aux défis présentés par un site escarpé, éclairent la conception globale.

SCHAUM/SHIEH a contacté le couple lors d’un dîner organisé par des amis communs, au cours duquel l’un des maris, un anthropologue de renom, a dévoilé les croquis d’une maison qu’il avait imaginée suite à ses voyages à Athènes, où il passe beaucoup de temps sur le terrain. Une conversation développée à partir du dessin. En gardant à l’esprit cette conversation lors du dîner tout en repartant de zéro avec SCHAUM/SHIEH, le dessin de ce soir-là a inspiré plusieurs grandes inspirations pour la maison finale : un plan long et aéré qui s’intègre organiquement dans la topographie.

La maison finale organise trois chambres, trois salles de bains, une salle à manger, un salon, un bureau et un garage le long d’une seule ligne qui suit les contours du site perché. Les chambres s’étendent à partir de cette ligne centrale, certaines s’encastrant dans le flanc de la colline et d’autres face à la vue sur l’horizon. Ce plan étiré, où les pièces ressemblent à des modules irréguliers reliés par un seul couloir, crée des poches pour jardins et recoins extérieurs entre chaque pièce, des deux côtés de la maison.

Cet aménagement est relié par une toiture métallique grise dont la surface ondulée souligne les lignes et les volumes des versants environnants. Cette sensation de doux relief influence également la palette de matériaux de la maison : le toit allie la souplesse à la durabilité nécessaire aux changements saisonniers de la région. Construit à partir de stuc isolé, le corps de la maison fusionne la finition lisse et blanche de l’architecture grecque du bord de mer avec des matériaux tels que le système de revêtement des systèmes d’isolation et de finition extérieures (EIFS), utilisé localement sur les petits bâtiments commerciaux, comme les stations-service.

Les fenêtres qui encadrent chaque extrémité de la salle de 120 pieds de long créent un effet de télescope, se concentrant d’un côté sur la forêt dense et de l’autre sur la prairie environnante. Les fenêtres encadrent à la fois le site et les jardins intercalés qui glissent entre les pièces. Ils s’ouvrent également littéralement et créent des connexions physiques en bas des marches vers le paysage. Du côté ascendant, de simples claire-voies créent une connexion avec la cime des arbres et le coucher de soleil sur la crête.

À l’intérieur, les plis du toit informent l’organisation et les détails de chaque pièce. Aucune lumière ou autre élément n’interrompt les plafonds ; au lieu de cela, l’éclairage émerge à travers des fentes au bord du plafond et sur les objets quasi-meubles qui donnent de la texture à toute la maison. Ces objets personnalisés reprennent une grande partie de la matérialité intérieure : l’un est en bois, l’autre en pierre et l’autre en béton. Partout, l’utilisation locale de la pierre ollaire influence de nombreux éléments en pierre, tels que les foyers et le stockage du bois, tandis que le bambou recouvre le vaste sol.