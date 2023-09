Retraite au Canada : combien d’argent devriez-vous épargner ?

Pour ceux qui se demandent de combien d’argent ils auront besoin pour prendre leur retraite, la réponse peut varier considérablement. Cette décision dépendra de votre style de vie idéal à la retraite, de vos dépenses actuelles et, bien sûr, de l’âge auquel vous souhaitez prendre votre retraite.

Au Canada, ceux qui cherchent à épargner pour la retraite peuvent envisager d’ouvrir un régime enregistré d’épargne-retraite (REER). Ce compte financier est enregistré auprès du gouvernement fédéral et utilisé à des fins de retraite.

Je passerai en revue certains des facteurs clés qui vous aideront à déterminer vos objectifs d’épargne REER et vous guiderons dans le processus de calcul de vos dépenses de retraite.

COMMENT FONCTIONNE LES REER : UN BREF APERÇU

Un REER est un compte d’épargne-retraite qui peut être utilisé pour épargner de l’argent ou comme véhicule de placement pour détenir des actions, des obligations et d’autres investissements à long terme. Les REER sont fiscalement avantageux, ce qui signifie que les cotisations sont généralement exonérées d’impôt, tant que les fonds restent dans le régime. Les investissements continueront de croître jusqu’à ce que l’argent soit retiré.

Les REER constituent un excellent incitatif pour les Canadiens à épargner en vue de la retraite, étant donné que les cotisations sont déductibles de l’impôt sur le revenu, ce qui signifie qu’elles peuvent être demandées sous forme de déduction fiscale dans votre déclaration de revenus. Il existe cependant des limites annuelles quant au montant de cet argent qui peut être réclamé.

De nombreuses entreprises offrent des REER d’employeur, qui impliquent un pourcentage des cotisations de leurs employés. Les particuliers peuvent également ouvrir leur propre REER.

Après la retraite, le REER est converti en fonds enregistré de placement pour la retraite (FERR) et les retraités peuvent commencer à retirer de l’argent. Ces retraits sont soumis à l’impôt sur le revenu standard, comme si vous receviez un chèque de paie hebdomadaire ou mensuel.

Les REER sont l’un des régimes de retraite les plus populaires au Canada, selon une étude récente de la société de services financiers Edward Jones. L’étude, publiée en février, révèle que 51 pour cent des Canadiens ont déclaré qu’ils prévoyaient cotiser à un REER en 2023.

FACTEURS QUI AFFECTENT VOS OBJECTIFS D’ÉPARGNE REER

Le montant que vous devrez épargner dans votre REER pour prendre une retraite confortable dépend de plusieurs facteurs différents, notamment :

L’âge auquel vous souhaitez prendre votre retraite

Votre âge actuel et combien vous avez déjà économisé

Votre taux de rendement moyen sur vos placements REER

Un autre facteur important à considérer est de savoir si vous envisagez de recevoir des sources supplémentaires de revenu de retraite. Cela peut inclure une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV), un paiement mensuel accordé aux personnes âgées de 65 ans ou plus, ainsi que de l’argent reçu dans le cadre de votre Régime de pensions du Canada (RPC).

D’autres sources de revenus peuvent inclure la pension d’un employeur, l’argent provenant de placements personnels et le revenu passif d’une entreprise.

QUEL TYPE DE STYLE DE VIE VOULEZ-VOUS ?

Certains retraités pourraient envisager de maintenir leur mode de vie d’avant la retraite après leur retraite. Si vous envisagez de faire de même, vous devez supposer que vous devrez gagner un revenu de retraite similaire à celui que vous gagnez pour maintenir votre coût de la vie actuel.

Par ailleurs, certains préfèrent réduire ou augmenter leurs effectifs après leur retraite. Chacun de ces choix peut influer sur le montant d’argent que vous devrez épargner pour atteindre vos objectifs de retraite.

Commencez par réfléchir à votre style de vie idéal à la retraite et posez-vous les questions suivantes :

Envisagez-vous de vivre dans la même maison et de la payer intégralement, ou souhaitez-vous emménager dans une maison plus petite ou plus grande ?

Vous désirez acheter un véhicule récréatif?

Y a-t-il des passe-temps que vous souhaiteriez exercer pendant votre retraite ?

Envisagez-vous de travailler à temps partiel après votre retraite ?

À quelle fréquence souhaitez-vous voyager ?

Ce sont toutes des questions importantes à considérer, car elles vous aideront à vous faire une idée de votre vie de retraite idéale et du coût de son maintien.

CALCUL DE VOS FRAIS DE RETRAITE

Lorsqu’il s’agit de calculer vos dépenses, vous devez tenir compte des types de coûts suivants.

Dépenses fixes ou variables

Les dépenses fixes sont celles qui restent généralement les mêmes chaque mois et comprennent :

Loyer ou hypothèque

Paiements de services publics

Paiements automobiles

Paiements d’assurance

Gardez à l’esprit que certaines de ces dépenses peuvent changer avec le temps. Cependant, calculer dès maintenant votre coût de la vie mensuel est un bon point de départ.

Les dépenses variables sont celles qui peuvent changer sur une base mensuelle, en fonction de vos habitudes et de l’économie actuelle. Ceux-ci peuvent inclure :

Épiceries

Coût des repas au restaurant et du shopping

Vacances

Carburant

Frais de santé et d’urgence

Plus vous vieillissez, plus vous risquez d’avoir à engager des dépenses de santé. Vous pourriez avoir besoin d’une thérapie physique pour conserver votre mobilité ou recevoir un diagnostic nécessitant un traitement spécialisé.

Vous devriez également disposer d’un peu d’argent supplémentaire de côté pour les dépenses d’urgence.

COMBIEN DE TEMPS PRÉVOYEZ-VOUS VIVRE À LA RETRAITE ?

Vous devrez également tenir compte de la durée pendant laquelle vous prévoyez vivre à la retraite. C’est difficile à estimer, car personne ne sait exactement combien de temps ils vivront. En fin de compte, il est préférable de prévoir une période de retraite plus longue.

Ce que vous pouvez contrôler, dans une certaine mesure, c’est la durée pendant laquelle vous travaillerez. Si vous souhaitez prendre une retraite anticipée, vous devrez économiser beaucoup plus d’argent qu’une personne prenant sa retraite à l’âge moyen de la retraite, soit 64,6 ans. À l’inverse, vous n’aurez peut-être pas besoin d’économiser autant d’argent si vous prévoyez prendre votre retraite tardivement.

COMBIEN DEVRIEZ-VOUS ÉPARGNER CHAQUE ANNÉE POUR LA RETRAITE ?

En supposant que vous commenciez à épargner pour la retraite à 25 ans, des institutions financières telles que Fidelity Investments, qui possède des succursales au Canada et aux États-Unis, recommandent de consacrer au moins 15 pour cent de votre revenu avant impôt à la retraite chaque année.

De plus, la stratégie budgétaire courante connue sous le nom de règle 50/30/20 stipule que vous devez viser à consacrer 20 % de votre revenu après impôt à l’épargne et au remboursement de vos dettes.

Bien que ce soient d’excellents objectifs, tout le monde ne peut pas répondre à ces attentes. La vie arrive et il y a toujours des dépenses que vous ne pouvez pas planifier. Faites de votre mieux pour économiser autant que possible.

Pour ceux qui continuent de générer de l’argent à 65 ans ou plus, le revenu médian après impôt des familles âgées était de 64 300 $, selon les données de Statistique Canada de 2019.

BEAUCOUP DE NOMBREUSES LUTTES POUR ÉPARGNER POUR LA RETRAITE : ENQUÊTE

Selon une enquête commandée par le Régime de retraite des soins de santé de l’Ontario (HOOPP) plus tôt cette année, plus de 75 pour cent des Canadiens âgés de 55 à 64 ans qui ne sont pas déjà à la retraite ont 100 000 $ ou moins d’épargne. Parmi les personnes interrogées, 44 pour cent ont déclaré avoir économisé moins de 5 000 $.

Le sondage révèle également que 51 pour cent des Canadiens de moins de 35 ans déclarent vivre au-dessus de leurs moyens et non selon leur choix. De nombreux participants ont blâmé le coût de la vie élevé au Canada ainsi que la hausse des taux d’intérêt et des coûts de logement élevés pour ne pas être en mesure d’atteindre leurs objectifs d’épargne.

Le coût de la vie élevé amène également certains Canadiens à penser qu’ils auront besoin de plus d’un million de dollars d’économies pour prendre leur retraite, selon un sondage publié par BMO plus tôt cette année. Selon Caroline Dabu, responsable de la distribution de patrimoine et des services-conseils chez BMO Groupe financier, les résultats suggèrent que les Canadiens sont particulièrement préoccupés par l’inflation.

CELA COMMENCE PAR FIXER UN OBJECTIF

Si l’épargne de votre REER n’est pas là où vous le souhaiteriez, prenez le temps de commencer à planifier. Commencez par créer un budget détaillé, décrivant vos objectifs personnels de retraite et certaines des dépenses que vous prévoyez avoir après votre retraite.

Avec un peu de détermination, de travail acharné et d’engagement, vous devriez pouvoir atteindre vos objectifs !