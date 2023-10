Retrait social, rumination et plus encore

Le correctif : Évitez les hyperglycémies et l’inévitable krach post-sucre. Il est toujours sage de manger sainement, mais maintenant plus que jamais, votre humeur ne peut pas se permettre d’en prendre le coup.

Vous pourriez vous dire : « Eh bien, même si je faisais A, B et C, cela ne me ferait probablement pas me sentir mieux et ce serait vraiment compliqué, alors pourquoi essayer ? »

« C’est un énorme piège », déclare Goulston. « Si vous faites une course en avant et anticipez un résultat négatif, ce qui vous amène ensuite à arrêter d’essayer du tout, c’est quelque chose qui va rapidement accélérer votre dépression et l’aggraver. »

Le correctif : Ne vous attachez pas trop à de sombres attentes. « Vous avez plus de contrôle sur ce que vous faites et ce que vous ne faites pas que sur le résultat de vos actions », explique Goulston. « Mais il y a beaucoup plus de chances que si vous le faites, ces résultats soient positifs. »