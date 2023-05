Retrait de l’implant cérébral et récompense de l’IA de Nvidia

Leggett a déclaré aux chercheurs qu’elle « était devenue une » avec son appareil. Cela l’a aidée à contrôler les crises imprévisibles et violentes qu’elle subissait régulièrement et lui a permis de prendre en charge sa propre vie. Elle a donc été dévastée lorsque, deux ans plus tard, on lui a dit qu’elle devait retirer l’implant parce que l’entreprise qui l’avait fabriqué avait fait faillite.

Le retrait de cet implant, et d’autres similaires, pourrait représenter une violation des droits de l’homme, affirment les éthiciens dans un article publié plus tôt ce mois-ci. Et le problème ne fera que devenir plus pressant à mesure que le marché des implants cérébraux se développera dans les années à venir et que de plus en plus de personnes recevront des appareils comme celui de Leggett. Lire l’histoire complète.

—Jessica Hamzelou

