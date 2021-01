Retrait de Bridgerton? Voir les photos des coulisses du casting

L’amour Bridgerton? Tu n’es pas seul.

Depuis que l’émission a débuté le jour de Noël, les fans ne semblent pas en avoir assez des dernières Shonda Rhimes sensation.

Basé sur la populaire série de livres de Julia Quinn, le drame d’époque suit la haute société londonienne et ses activités romantiques. Premièrement, il y a les Bridgerton, une famille de huit frères et sœurs – tous nommés par ordre alphabétique – qui sont dirigés par leur mère veuve Violet Bridgeton (Ruth Gemmell). Le fils aîné, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), tente de trouver un prétendant pour sa sœur Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor). Cependant, ce n’est pas aussi facile qu’il y paraît. Mais une fois qu’elle rencontre le duc Simon Basset (Page Regé-Jean), ils élaborent un plan et tout change.

Il y a aussi les Featheringtons. Lord Featherington (Ben Miller) et Portia Featherington (Polly Walker) ont trois filles – Philiippa (Harriet Cains), Prudence (Bessie Carter) et Penelope (Nicola Coughlan). Marina Thompson (Ruby Barker), un cousin, vient également rester avec la famille en pleine saison sociale.

L’émission présente des scandales, des scènes sexy et bien sûr les potins anonymes Lady Whistledown (exprimé par Julie Andrews).