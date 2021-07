Retrait de Biden d’Afghanistan: Mike Thompson d’aujourd’hui

La guerre américaine en Afghanistan se termine dans un gémissement. Après 20 ans, la mort de 2 442 soldats américains et plus de 47 000 morts afghans, la plus longue guerre des États-Unis tire à sa fin. Les États-Unis ont dépensé 2,26 billions de dollars au cours des deux dernières décennies pour une invasion et une occupation du pays d’Asie centrale lancée par l’ancien président George W. Bush.

Les Afghans devront désormais faire face aux conséquences de l’invasion américaine, comme le note le caricaturiste Mike Thompson ci-dessus.

Pour plus de commentaires sur les dernières nouvelles, assurez-vous de visiter notre page éditoriale de dessins animés qui héberge une multitude de galeries de dessins animés produites par des artistes de l’ensemble du réseau USA TODAY sur des sujets allant de l’élection présidentielle de 2020 à la course en Amérique, COVID-19 et la culture pop et une galerie de dessins animés de Thompson. Revenez souvent pour les mises à jour.

Nous mettons régulièrement nos galeries à jour. Et nous essaierons de les échanger sur cette page afin que vous puissiez profiter des ajouts les plus récents à notre collection au fur et à mesure qu’ils arrivent. Revenez souvent !

Suivez les dessins animés et les commentaires de Mike Thompson sur Facebook en cliquant ici et sur Twitter en cliquant ici.