Retrait d’Afghanistan : ce qu’il faut savoir sur les forces américaines en Afghanistan

En janvier, l’administration Trump a réduit le nombre officiel de soldats en Afghanistan à 2 500, le niveau le plus bas depuis 2001. (Le chiffre fluctue et environ 1 000 de plus étaient sur le terrain à la mi-avril.) Les législateurs des deux côtés de la allée s’est opposée à ce changement, affirmant qu’il n’était pas clair qu’il y aurait suffisamment de main-d’œuvre pour des opérations antiterroristes efficaces et que la réduction des troupes n’était peut-être pas conforme aux termes de l’accord des États-Unis avec les talibans.