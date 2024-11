Retours pour la parodie musicale de John Mulaney

Pete Davidson est revenu à « Saturday Night Live » le 2 novembre pour apparaître dans un sketch entraînant avec son bon ami et animateur, John Mulaney.

Le croquis se concentrait sur une personne demandant à acheter du lait au caissier de l’autorité portuaire de Duane Reade, ce que les habitants considéreraient comme quelque chose à éviter. Le morceau a ensuite éclaté en une célébration complète parodiant plusieurs émissions et des sujets centrés sur New York.

Les numéros musicaux ont commencé par une parodie du « Roi Lion » sur le lait de Kenan Thompson et Ego Nwodim ; le shampoing étant enfermé dans une parodie de « Sound of Music » de Marcello Hernandez et Mulaney ; Bowen Yang dans le rôle d’un chauffeur de bus Greyhound tordu sur l’air du « Maître de la maison » de « Les Misérables » ; « Tous les minets arrivant pour le concours de sosies de Timothée Chalamet », interprété par Chloé Fineman, qui chante une version de « Willkommen » de « Cabaret » ; les associations potentiellement illégales du maire Eric Adams avec la Turquie, interprétées par Devon Walker sur l’air du « Prince Ali » d’« Aladdin » ; Andy Samberg dépeignant l’ours mort que Robert F. Kennedy Jr. a admis avoir jeté à Central Park sur l’air de l’hymne de « Hamilton » « Alexander Hamilton » ; et un showstopper de fin de casting complet parodiant « We Go Together » de « Grease ».

Davidson et Mulaney ont suscité des applaudissements au milieu du croquis lorsqu’ils se sont appelés par leurs vrais noms, ce qui a fait sourire Davidson.

Davidson était membre de la distribution de « Saturday Night Live » de 2014 à 2022, où il était connu pour ses segments de stand-up lors de « Weekend Update », qui discutaient fréquemment de sa vie personnelle, ainsi que de personnages récurrents comme Chad. Il a également animé l’émission en 2023.

Mulaney est connu pour des parodies musicales similaires dans les trois États lorsqu’il anime, telles que « Airport Sushi », « Bodega Bathroom », « Diner Lobster » et « Subway Churro ».

Regardez le croquis ci-dessous.