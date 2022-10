Retours de tournage à Victoria ; lutte, tir à l’arc Miss Outp ; Le golf, l’aviron côtier et le BMX font leurs débuts

L’événement de tir, qui ne faisait pas partie des Jeux du Commonwealth 2022 récemment conclus à Birmingham, fera son retour sur la scène du CWG car le sport a été inclus dans la liste des programmes de la prochaine édition des jeux amicaux en Australie.

A LIRE AUSSI| Ligue des champions de l’UEFA : Inter Down Barcelone ; Naples Déroute Ajax ; le Bayern Munich bat le Viktoria Plzen ; Club Bruges Choc Atlético Madrid

L’événement multisports qui doit se tenir à Victoria en 2026 verra également des événements tels que le BMX et l’aviron côtier faire leur première apparition au CWG avec des goûts de golf, qui a également été ajouté comme événement de médaille pour la rencontre sous .

“Commonwealth Games Australia est ravi de l’inclusion des nouveaux sports et disciplines pour Victoria 2026 pour faire entrer les jeux dans une nouvelle ère passionnante”, lit-on dans un communiqué des organisateurs.

#cwg2026

Bonne nouvelle pour l’Inde alors que le tournage revient au programme CWG 2026. L’aviron côtier, le golf et le BMX feront leurs débuts aux Jeux du Commonwealth à Victoria. pic.twitter.com/3g0DSeLIl5 – Abhijeet Kulkarni (@ abk6580) 5 octobre 2022

Les sports aquatiques, l’athlétisme et le badminton figurent sur la liste, tout comme le format 3 × 3 du basket-ball, également pour les athlètes en fauteuil roulant, qui fait son retour après sa présentation réussie à Birmingham.

Le cricket féminin T20, que l’Australie a remporté en battant l’Inde en finale, figure également sur la liste.

La boxe, le volley-ball de plage et le cyclisme (montagne, route, piste et para-piste) sont inclus, ainsi que la gymnastique, le hockey et le boulingrin, dans lesquels l’équipe féminine indienne a choqué le monde lors de la précédente édition tenue en Angleterre.

Le netball, le rugby à sept, le squash et le tennis de table sont également de la partie, ainsi que le triathlon, le para-triathlon, l’haltérophilie et le para-powerlifting.

L’or, le BMX et l’aviron côtier sont des ajouts notables à la liste alors que l’Australie tente d’élargir le spectre de sa liste d’événements.

Étonnamment, la lutte et le tir à l’arc sont les deux grands événements absents de la liste annoncée par les organisateurs.

Les lutteurs et archers indiens ont bien performé dans le passé, étant capables de remporter une multitude de médailles grâce à leurs brillantes performances, et l’exclusion de ces sports pourrait réduire le nombre de médailles du pays.

L’Inde est revenue du CWG à Birmingham avec un total de 61 médailles, dont 22 d’or, 16 d’argent et 23 de bronze.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici