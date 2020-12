Bon anniversaire, Mason Disick!

Kourtney Kardashian et Scott Disickle premier-né de –et Kris JennerLe premier petit-enfant de son fils aura 11 ans aujourd’hui, le lundi 14 décembre. Pendant qu’il fera la fête aux côtés de son petit frère Règne, qui est également né le 14 décembre, nous honorons le grand jour de Mason en regardant ses photos d’enfance les plus mignonnes.

Comme L’incroyable famille Kardashian les fans se souviennent sûrement que Mason était le premier enfant de Kardashian-Jenner à être né sur le E! spectacle. Et le tout était tout un spectacle! Pendant le travail, Kourtney a tiré Mason elle-même dans ce Kim KardashianBFF de Simon Huck appelé le roi Lion moment. »

Depuis lors, les téléspectateurs ont littéralement regardé Mason grandir sous leurs propres yeux. Il est maintenant le frère aîné de Reign, 6 ans, et de 8 ans Pénélope, et quand il ne traîne pas avec ses frères et sœurs ou plusieurs cousins, on peut le voir en train de déménager sur TikTok avec David Dobrik.