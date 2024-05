Retournez dehors; Attention – Parc Boro 24

Retournez dehors; Soigneusement





Par Idy Perl

Le temps s’est enfin réchauffé et le soleil semble rester la plupart du temps, incitant tout le monde à retourner dehors après un long hiver. Prendre un peu de soleil et jouer dehors présente de nombreux avantages pour la santé en plus d’être amusant, mais certaines précautions doivent être prises pour que le plein air puisse continuer à être amusant.

« À cette période de l’année, les New-Yorkais peuvent et doivent passer plus de temps à l’extérieur », a déclaré le commissaire à la santé, le Dr Ashwin Vasan, « mais profiter de la nature devrait s’accompagner de quelques précautions simples pour éviter les piqûres de tiques et réduire le risque de maladies transmises par les tiques. Cela inclut l’utilisation d’un répulsif contre les tiques enregistré par l’EPA et la vérification de la présence de tiques sur votre corps, vos enfants et vos animaux de compagnie après avoir été dans des zones boisées ou dans d’autres zones abritant des tiques.

Prévenir les piqûres de tiques est assez simple et consiste à être attentif et à se souvenir de ces conseils simples :

• Utilisez un insectifuge enregistré par l’EPA qui contient du DEET, de la picaridine ou de l’IR3535 avec une étiquette de produit indiquant qu’il est efficace contre les tiques en particulier, et pas seulement contre les moustiques.

• Les produits à base de perméthrine peuvent être utilisés sur les vêtements ou les chaussures (mais pas sur la peau) pour repousser et tuer les tiques.

• Restez au centre des sentiers dégagés et des sentiers de randonnée lorsque vous marchez dans des zones très boisées. N’oubliez pas que les tiques peuvent également se cacher dans l’herbe courte.

• Portez des vêtements de couleur claire pour pouvoir repérer plus facilement les tiques.

• Rentrez les pantalons dans les chaussettes et les chemises dans les pantalons pour empêcher les tiques de s’attacher à votre peau.

• En rentrant à l’intérieur, vérifiez s’il y a des tiques sur votre corps et vos vêtements et retirez toutes les tiques que vous trouvez.

• Les jeunes tiques sont très petites (environ la taille d’une graine de pavot) et les tiques adultes ont à peu près la taille d’un pépin de pomme. Demandez donc de l’aide pour inspecter les zones difficiles d’accès.

• Prenez un bain ou une douche dès que possible après être rentré à l’intérieur, de préférence dans les deux heures.

• Utilisez de l’eau chaude lorsque vous lavez vos vêtements pour tuer les tiques. Si l’eau chaude ne peut pas être utilisée, séchez les vêtements mouillés ou humides à feu doux pendant 70 minutes ou à feu vif pendant 40 minutes. Les vêtements secs peuvent également être mis dans la sécheuse à feu vif pendant 10 minutes pour tuer les tiques.

• Si vous avez une éruption cutanée ou de la fièvre, informez le médecin si vous avez pu être exposé à des tiques, même si vous ne vous souvenez pas d’une morsure de tique.

Passez un été sain et amusant !

photos par : Shutterstock