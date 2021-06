Retournez au programme d’études Erasmus ou les jeunes seront perdants, exhorte l’ambassadeur de l’UE au Royaume-Uni

Les jeunes perdront des connaissances vitales sur d’autres cultures à moins que le Royaume-Uni ne repense au programme d’échange d’études Erasmus, prévient l’ambassadeur de l’UE.

João Vale de Almeida a appelé Boris Johnson à revenir au projet – après qu’un remplaçant national a été attaqué comme étant beaucoup moins généreux, offrant moins d’opportunités.

Le Premier ministre a promis qu’Erasmus n’était « pas menacé » par le Brexit, mais a ensuite déconnecté, déclenchant des accusations selon lesquelles il anéantirait les espoirs des étudiants qui souhaitent vivre, étudier et voyager à l’étranger.

« Le programme Erasmus est l’une des plus grandes réussites de l’Union européenne, mais – surtout – parce qu’il concerne les jeunes, il s’agit de créer des liens, de lutter contre les perceptions erronées », a déclaré M. Vale de Almeida.

« Vous savez, augmentez la connaissance de l’autre côté, d’autres pays, d’autres cultures

« Il a été, dans l’Union européenne, un instrument fondamental pour créer un sentiment d’appartenance à l’Europe, mais aussi un sens du respect de la diversité.

Témoignant devant la commission des affaires européennes de Lords, l’ambassadeur – exprimant un point de vue « personnel » – a déclaré: « Peut-être qu’il y a une chance que cela soit refait? »

M. Vale de Almeida a également souligné l’absence de coopération en matière de politique étrangère et de sécurité, après que le Royaume-Uni ait rejeté l’idée dans l’accord de la veille de Noël

« Le gouvernement britannique ne voulait pas s’engager dans des travaux à ce sujet », a-t-il déclaré, ajoutant: « C’est un domaine où je pense que nous pouvons progresser. »

Au milieu du tollé suscité par la suppression d’Erasmus, les ministres ont annoncé un nouveau « Schéma Turing », nommé d’après le légendaire briseur de code de la Seconde Guerre mondiale Alan Turing.

Mais les détails suggéraient un soutien financier bien inférieur à celui fourni par Erasmus – qui a été supprimé pour économiser de l’argent au Royaume-Uni.

Et, plus important encore, les études gratuites dans n’importe quel pays de l’UE, ainsi que dans d’autres en Europe, ont été remplacées par des pressions sur les universités et les collèges pour conclure des accords.

Dans son témoignage, M. Vale de Almeida a déclaré qu’il souhaitait « baisser la température », saluant la décision du Royaume-Uni de demander un report de l’interdiction de vendre de la viande réfrigérée en Irlande du Nord – plutôt que d’agir unilatéralement.

La prolongation de trois mois du délai de grâce devrait être accordée par Bruxelles dans quelques jours, bien que de nombreux autres problèmes commerciaux subsistent.

« Je suis encouragé par les développements très récents dans le contexte du Protocole d’Irlande du Nord », a-t-il déclaré.

« Le fait que le gouvernement britannique ait décidé de ne pas opter pour des mesures unilatérales concernant certains aspects du commerce est encourageant. [and] me permet de me sentir encouragé par éventuellement un nouveau climat plus constructif dans nos relations.

M. Vale de Almeida a déclaré que l’UE « bouleversait nos réglementations pour essayer de trouver une solution à ce problème ».

« Ce que nous n’aimions pas voir, c’était une action unilatérale du gouvernement en violation de ce que nous avions convenu – j’espère que c’est derrière nous maintenant. »