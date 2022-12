Retournez à Horton comme un voyage dans le passé – Shaw Local

Pendant 34 ans, Horton Fieldhouse est resté relativement calme sur le campus de l’Illinois State University. Les étudiants qui passaient devant l’ancienne grange aujourd’hui n’avaient aucune idée du rugissement qui s’élevait autrefois à l’intérieur de ses murs.

Samedi dernier, l’ISU a organisé un match de basket «Retour à Horton» contre le SIU-Edwardsville qui leur a montré exactement comment c’était à l’époque glorieuse. C’était le premier match joué dans l’ancienne grange depuis que les Redbirds ont déménagé de l’autre côté de la rue à Redbird Arena en 1988.

C’était comme remonter dans le temps au moment où je suis entré.

Je pouvais encore sentir le garçon de 11 ans assis avec mon père pour regarder l’All-American Doug Collins jouer pour l’ISU. “Doug the Jet” était peut-être l’un des meilleurs joueurs du pays, le choix n ° 1 au classement général du repêchage de la NBA, ornant la couverture de Sports Illustrated pour ses exploits.

Je l’ai vu marquer 56 points en un match pour établir le record de l’école en 1972, puis faire mieux avec 57 points l’année suivante.

Ce record n’a pas duré longtemps car Bubbles Hawkins a battu le record de Collins avec 58 points en 1974, une marque qui tient toujours. Papa et moi étions là pour celui-là aussi.

Dans ses jours de gloire, Horton était bruyant, très bruyant. Imaginez que vous vous tenez à côté d’un avion qui décolle. C’était plus fort que ça.

J’étais là à Horton lors des victoires bouleversées de l’ISU contre le n ° 4 UNLV le 3 février 1977, la première victoire dans le top 5 de l’histoire du programme, et Larry Bird et Indiana State le 21 janvier 1978. Vous ne pouviez pas entendre la personne assis à côté de vous.

Larry Bird n’entendait rien non plus. Il a été touché par une faute technique en trempant le ballon après un coup de sifflet qu’il a affirmé ne pas avoir entendu. Je le crois.

Je suis sûr que s’asseoir à ces jeux a causé des dommages auditifs permanents plus tard dans la vie.

Plus tard, j’ai pu couvrir les matchs de Redbird pour le journal étudiant de l’ISU, la Vidette, en me concentrant sur les compétences futures d’aujourd’hui. J’ai écrit à propos de Rick Lamb et de l’ISU qui ont fortement favorisé DePaul et j’ai eu un siège de presse côté cour pour la victoire du match de championnat MVC de l’ISU contre Tulsa pour donner à l’ISU sa première place au tournoi NCAA en 1983.

Et j’y ai joué ma part de jeux intra-muros.

L’ISU l’a bien fait avec son “Retour à Horton”.

L’entraîneur de première année de l’ISU, Ryan Pedon, a déclaré qu’il voulait « réveiller les échos » du passé de Horton et ils l’ont certainement fait. Il a fait sa part en portant une veste à carreaux rétro des années 1980 dont l’ancien entraîneur Bob Donewald aurait été fier.

Des bannières rétro Redbird accrochées aux chevrons pour donner une sensation d’antan.

Collins, la «chèvre», est retournée à son ancien terrain de jeu. Une fois, il a reçu les clés de l’endroit par le personnel de l’ISU car il venait toujours tirer seul. Ils ont pensé que c’était beaucoup plus pratique de cette façon plutôt que de faire venir quelqu’un pour le laisser entrer tout le temps.

Il a fait visiter son ancien vestiaire aux Redbirds actuels et a expliqué à quel point cet endroit était spécial pour lui et tous les joueurs qui ont suivi. A juste titre, il était aux premières loges du court qui porte son nom.

Collins a acheté suffisamment de t-shirts ressemblant à son célèbre uniforme n ° 20 pour chaque étudiant de l’ISU assistant au match (même les anciens étudiants comme moi en ont eu un). Ils se sont tous assis sous le panier, aidant à ramener le rugissement à Horton.

Lorsque les portes se sont ouvertes, les fans ont afflué pour obtenir les meilleures places de l’admission générale. Plusieurs anciens joueurs étaient présents, dont la star des années 80 Rickie Johnson, qui a déclaré que s’asseoir dans les gradins pour la première fois lui avait donné une “sensation de l’environnement”.

Il ne manquait plus que les fameux « gradins nord » qui semblaient s’étendre à l’infini dans les chevrons de la maison de campagne. Ces gradins ont sûrement été condamnés il y a des années.

Eh bien, mon père avait disparu aussi, mais il était vraiment là avec moi.

Ce fut un match serré que les Cougars ont mené pendant une grande partie du match. Pedon et le banc de l’ISU ont imploré la foule de 3 420 personnes de Horton de prendre une page du passé pour se lever et rugir.

Le junior de l’ISU Harouna Sissoko, originaire du Mali 6-7, a reculé le temps lorsqu’il a couru sur le sol pour bloquer un tir du SIU-E par derrière, un peu comme un dunk rugissant de Johnson, pour faire tomber la maison et retenir le Cougars pour une victoire 77-71 Redbird.

Mon frère, Kent, qui s’est assis dans le froid hivernal à l’extérieur en tant qu’étudiant de l’ISU pour marquer des billets pour son petit frère pour le match de Larry Bird, a résumé la meilleure journée de samedi en disant: «C’était juste bien d’être de retour ici aujourd’hui. ”

Oui.

Kevin Hieronymus est le rédacteur sportif de BCR depuis 1986. Contactez-le à khieronymus@shawmedia.com