retourner ou ne pas retourner

Asus a recentré ses efforts dans l’espace des smartphones avec le ZenFone 6 de 2019, qui a lancé un module de caméra à retournement unique; maintenant, il semble que la société fasse marche arrière – du moins en ce qui concerne le produit phare ZenFone 8.

La société taïwanaise a dévoilé la série ZenFone 8 le 12 mai, avec une gamme composée de deux appareils distincts: le ZenFone 8 et le ZenFone 8 Flip.

Comme le nom de ce dernier modèle l’indique, les fans de l’approche unique d’Asus en matière de mise en œuvre de la caméra peuvent toujours obtenir leur solution de la ligne de cette année, mais le 8 standard renonce au matériel d’imagerie révolutionnaire de la gamme afin d’offrir aux consommateurs des composants internes puissants dans un plus facteur de forme compact.

Bien qu’elle ne soit lancée que huit mois après ses prédécesseurs directs, la série 8 semble être la tentative d’Asus de rivaliser avec les autres téléphones alimentés par Snapdragon 888 sur le marché; avec les deux entrées fonctionnant sur ce qui est actuellement l’un des chipsets mobiles les plus puissants du marché.

Bien que le ZenFone 8 soit plus petit que le 8 Flip (arborant un écran personnalisé 5,9 pouces 120 Hz Full HD + Samsung E4 AMOLED, comparé à un OLED 90 Hz 6,67 pouces sur le 8 Flip), il est sans doute le plus capable des deux appareils.

Le ZenFone 8 se lance avec plus de RAM et de SKU de stockage au choix (jusqu’à 16 Go de RAM / 256 Go), ainsi que l’OIS (stabilisation optique de l’image) sur la caméra principale de 64Mp qui fait partie de sa configuration à double capteur arrière. Cette barre chocolatée arbore également la première implémentation de l’industrie d’une façade avant Sony IMX663, placée dans le coin de l’écran.

En comparaison, le 8 Flip – qu’Asus propose comme successeur du ZenFone 7, et non du 7 Pro – manque à la fois de résistance à la poussière et à l’eau certifiée OIS et IP, dispose de Gorilla Glass 6 à la place de Gorilla Glass Victus, dans la plupart des marchés vient dans moins de configurations de mémoire et de stockage (8 Go / 128 Go ou 8 Go / 256 Go), et possède un certain nombre d’autres rétrogradations en comparaison, ce qui l’a empêché de prendre ses notes dans notre examen 8 Flip.

Le ZenFone 8 commencera à 599 £ / 599 € (environ 730 $ US), tandis que le ZenFone 8 Flip – avec ce module de caméra emblématique – exigera un prix de départ plus élevé de 699 £ / 799 € (environ 970 $).

Asus propose également une réduction anticipée sur le ZenFone 8 standard qui prévoit une réduction de 60 £ (jusqu’à 539 £) sur le modèle de base de 8 Go de RAM au Royaume-Uni, pour les achats effectués avant le 31 mai. Selon Asus, la série ZenFone 8 sera lancée « prochainement » en mai.