Retourner à l’école est une bonne chose

25 août — WILKES-BARRE — Il fut un temps où « la rentrée scolaire » signifiait quelque chose.

Cela signifiait que la période de récréation estivale était terminée et que l’école était arrivée.

Cela signifiait qu’il était temps d’apprendre et de passer à notre prochain défi.

À l’époque, les enfants avec qui nous jouions tout l’été fréquentaient les mêmes écoles. Il n’y avait pas de grands changements : c’était la vie et nous l’acceptions.

Bon sang, on a même apprécié.

Nous avons donc cessé de porter des shorts et des t-shirts tous les jours pour porter nos nouveaux vêtements d’école. Nous avons été éduqués par des professeurs qui étaient toujours bien habillés et nous les respections.

Apprendre était amusant. Les devoirs étaient parfois un peu difficiles car ils limitaient notre temps de jeu après l’école.

Mais nous avons tenu bon. Nous allions à l’école à pied le matin et rentrions à la maison pour le déjeuner. Nous redescendions à pied pour la séance de l’après-midi et nous rentrions à pied après l’école. Nous mangions avec nos familles à la même table et ensuite, une fois les devoirs terminés, nous avions le temps d’aller jouer dehors.

Ce système fonctionnait, mais tout allait changer.

Vous voyez, la vie des petites villes a changé en 1966 avec la consolidation forcée des écoles, fusionnant pour former de grands districts scolaires qui nécessitaient de transporter les élèves en bus et, eh bien, tout s’est dégradé à partir de là.

Et avec elle, les rivalités dans la vallée du Wyoming s’éteignirent. Du moins, en ce qui concerne les rivalités qui avaient perduré dans le sport au lycée pendant des générations.

L’année 1966 fut la dernière année pour le lycée de Plymouth et de nombreuses autres écoles de la vallée du Wyoming. Les lycées du West Side – Larksville, Edwardsville, Kingston, Forty Fort, Swoyersville et Luzerne, ainsi que les villes de Courtdale et Pringle, devinrent Wyoming Valley West.

La première année de la fusion « monstre » — 1966-67 — a donné naissance à trois lycées — Plymouth Area, Kingston Area et Forty Fort Area. Les trois écoles ont concouru séparément en athlétisme, mais elles ont toutes obtenu leur diplôme de Wyoming Valley West. En 1967-68, tout le monde a fréquenté un seul lycée, et le reste appartient à l’histoire.

On peut débattre sans fin de la question de savoir si c’était une bonne chose ou non, mais le prix à payer fut élevé. On a perdu les rivalités et l’esprit d’école qui faisaient partie intégrante de la vie dans les petites villes du monde entier.

Qu’il s’agisse de Plymouth contre Nanticoke, de West Pittston contre Exeter, de Kingston contre Coughlin, de Meyers contre GAR ou d’Avoca contre Moosic, les rivalités étaient à vivre et à mourir, surtout le jour de Thanksgiving.

Parlez à n’importe qui ayant assisté à ces matchs de rivalité pré-consolidation et vous entendrez les meilleures histoires.

C’était un plaisir particulier de se rendre à pied au Huber Field de Plymouth pour assister au match annuel de football Nanticoke-Plymouth. L’endroit était bondé. L’esprit d’équipe était évident des deux côtés du stade.

Tous ceux qui ont vécu une fusion scolaire en ont ressenti les effets néfastes. Nous avons tous perdu notre expérience du lycée et avons été obligés de nous adapter à un nouveau système qui nous a tous coûté quelque chose, que ce soit en termes de participation aux sports, de classement scolaire ou de domination sociale.

Nous nous sommes retrouvés dans des situations qui nous ont rendus difficiles, au mieux, même pour nous rendre à l’école, sans parler du fait de nous sentir suffisamment à l’aise pour nous sentir comme les aînés sont censés se sentir. Avec autant de nouveaux élèves dans nos classes, nous n’avons jamais vraiment eu le temps de faire connaissance.

Nous avons donc dû nous souvenir de certaines choses les uns des autres – où nos camarades de classe sont allés à l’université, avec qui ils se sont mariés, combien d’enfants ils ont eu, de petits-enfants, de leur travail, etc. – après coup. Cela a été un défi de devoir se souvenir de choses que nous n’avions jamais eu la chance d’apprendre en premier lieu.

Le célèbre parolier Alan Jay Lerner a écrit un jour : « N’oublions pas qu’il fut un temps où, pendant un bref instant étincelant, il y avait un endroit connu sous le nom de Camelot. »

Dans les années 1950 et 1960, nous avons tous grandi dans nos petites villes ressemblant à Camelot. Ne vous méprenez pas, nous profitions des étés libres autant que n’importe quelle autre génération, mais nous étions tous concentrés sur les couloirs des écoles de notre ville natale.

À Plymouth, le collège était relié au lycée Ward P. Davenport. Un pont au deuxième étage reliait les deux bâtiments. C’était l’un des plus beaux campus de la région : des trottoirs sinueux, de grands arbres qui offraient beaucoup d’ombre lors des journées chaudes. C’était vraiment une carte postale.

C’était Camelot pour nous.

Puis, après la remise des diplômes de la promotion 1966, nous avons perdu notre identité et nous avons lutté pour en trouver une nouvelle. Nous étions désormais les Spartans et nous portions du bordeaux et de l’or et nous chantions une nouvelle Alma mater et nous avons essayé – oh combien nous avons essayé.

Avec le recul, nous savons aujourd’hui que c’était notre premier contact avec le monde réel – et notre première déception. Ce fut également un défi pour nous de nous entendre et de nous unir alors que la nouvelle ère de consolidation commençait.

Et nous y sommes parvenus.

Nous avons survécu. Nous avons parcouru nos chemins séparés ensemble, d’une manière ou d’une autre. Nous partageons tous la même absence de ce que nous connaissions autrefois sous le nom de Camelot — la fierté d’une petite ville, l’esprit d’école et les visages familiers partout où nous nous tournions.

Nous avons tous été élevés dans un village de bonnes personnes qui avaient toujours nos meilleurs intérêts à cœur.

À Camelot, le roi Arthur a dit : « Il y a des moments où le seul lieu de vacances au monde est le passé. »

Il avait tellement raison.

