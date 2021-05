Retourne une aubaine de buts pour la dernière journée en Premier League – Jones Knows | Actualités du football

Jones Knows se demande si sa femme pourrait essayer de l’empoisonner pour qu’il se taise à propos de Ruben Dias et indique des buts, des buts, des buts le dernier jour.

Comment en sommes-nous arrivés le week-end?

Au moins, c’est le dernier week-end de trouver des perdants de valeur. Southampton / Southampton et Danny Ings pour marquer à 11/2 était un autre pari juste qui est revenu à la maison un perdant car Ings a été enlevé avec 30 minutes pour aller avec les Saints aux commandes du match.

Ce sera la dernière chronique de la saison, même si c’était presque la dernière grâce à ma femme.

Non, elle n’a pas tout d’un coup pris une position féroce contre mon pari – elle s’est inscrite dans cette vie en disant «oui» – elle a juste essayé de m’empoisonner, c’est tout.

Pour mon voyage pour couvrir Crystal Palace vs Aston Villa, je me suis rapidement préparé un café fait maison pour le voyage en utilisant l’eau de la bouilloire. Je suis parti en voiture pour Selhurst.

Cependant, ma première gorgée dudit café avait le goût de ma bouche avait été agressée – cela m’a incité à cracher la bouchée partout sur le tableau de bord, mais d’une manière ou d’une autre, j’ai gardé le contrôle de la voiture. Une partie du liquide a glissé dans ma gorge cependant. Wow, juste une mauvaise tasse de café, ai-je pensé.

Mais l’intrigue s’est épaissie lorsque j’ai parlé à Mme Jones Knows alors que je me dirigeais vers le sol à propos de l’incident du café. «Tu sais que je détartrais la bouilloire ce matin – la bouteille dit que tu ne mourras probablement pas si tu n’en as eu qu’une petite quantité», observa-t-elle sans une pointe d’empathie.

J’avais 999 prêts à composer depuis mon siège de presse à Selhurst. Mais heureusement, je suis passé à travers les 90 minutes. Ces boyaux sont en acier.

Il s’agit d’une tentative d’empoisonnement intentionnelle ou accidentelle, mais j’ai mes soupçons. Elle en a probablement assez que je me dise à propos de Ruben Dias, qui était sur le point de nous décrocher un gros pari s’il remportait le prix du joueur de l’année PFA.

« Dias est allée sur le marché du joueur de l’année » a été accueillie avec un visage vide alors qu’elle essayait de régler notre enfant de neuf mois tout en scandant « Ruben, Ruben, Ruben » sur l’air de » Ruby, Ruby, Ruby « chaque fois qu’il fait un bloc dans un match de Manchester City devient probablement un peu ennuyeux. Selon Opta, il a fait 22 cette saison – c’est beaucoup de Kaiser Chiefs pour n’importe qui.

J’ai deux conseils pour le week-end, le premier se trouve ci-dessous. Le second est de ne pas boire de détartrant pour bouilloire.

Bonne chance si vous suivez.

P + L pour la saison: -3

2pts sur plus de 17,5 buts à Arsenal vs Brighton, Fulham vs Newcastle, Leeds vs West Brom, Sheffield United vs Burnley et Wolves vs Manchester United (11/4 avec Sky Bet – Bet Here!)

Vous pouvez toujours garantir des buts le dernier jour d’une saison de Premier League. Au cours des 10 derniers jours de la finale de la Premier League, le ratio de buts par match a toujours dépassé la moyenne de la saison pour les buts par jour de match le dernier jour. Les équipes sont plus susceptibles de jouer avec un peu plus de liberté dans un environnement sans pression et avec les supporters de retour dans le stade également, ce qui ne fait qu’augmenter la possibilité d’un football axé sur l’attaque.

Alors, comment devrions-nous aborder ce festival d’objectifs potentiel avec notre stratégie de paris?

Sky Bet a gentiment évalué un tir 11/4 qui tourne autour de cinq matchs où il n’y a pas ou peu de choses à jouer. Ne vous inquiétez pas pour les quatre premières courses, les dead-caoutchoucs seront là où mes yeux seront ce week-end. À mes yeux, avec l’ambiance du dernier jour qui devrait être en plein essor, cela devrait vraiment être une chance.

Nous avons besoin de ces cinq matchs pour produire une moyenne d’un peu plus de trois buts par match, mais le dernier jour voit toujours un match entrer en overdrive en termes de score. Vous vous souvenez de Crystal Palace 5-3 Bournemouth en 2019? Ou Tottenham 5-4 Leicester en 2018? Que diriez-vous de Hull City 1-7 Tottenham 2017? Vous comprenez l’essentiel.

Il y a une chance fantastique que l’un de ces quatre matchs sélectionnés produise sept buts ou plus – si cela se produit, alors ce pari va presque certainement atterrir.

