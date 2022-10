Retour vers le futur – Vox

Cette édition de Le point culminant est une expérience de pensée : et si certaines des solutions à nos défis les plus urgents, du changement climatique aux crises de santé publique, pouvaient être trouvées en réimaginant d’anciens concepts et des technologies dépassées ? L’avenir est plus proche que nous ne le pensons – nous devons juste repenser ce que nous savons déjà, qu’il s’agisse de la viande que nous consommons, des espaces de bureau dans lesquels nous ne sommes pas retournés ou des batteries qui alimentent la révolution des véhicules électriques.

Ben Denzer pour Vox

Nos immeubles nous rendent malades

Voici comment les réparer – et ce qui gêne.

Par Keren Landman

Phil Robibero pour Vox

À l’intérieur de la quête fantastique et pragmatique pour faire de la viande “hybride”

Les voitures hybrides ont cédé la place aux véhicules électriques. La « viande hybride » pourrait-elle faire la même chose pour le bœuf et le porc ?

De Kenny Torrella

Ben Denzer pour Vox

Sous le capot de la révolution du véhicule électrique

À l’ère des véhicules électriques, les anciens constructeurs automobiles apprennent de nouvelles astuces.

Par Rebecca Heilweil

Nick Little pour Vox

La fin de vie d’une batterie compte autant que son début

Les Américains sont nuls en matière de recyclage. Les voitures électriques sont une chance de changer cela.

Par Rebecca Leber

Phil Robibero pour Vox

Le potentiel gâché des dépotoirs

Les décharges toxiques sont des emblèmes de l’injustice environnementale à travers les États-Unis. L’énergie propre peut les refaire.

Par Neel Dhanesha

Ben Denzer pour Vox

L’avenir du bureau est un laboratoire

Que va-t-il advenir de l’espace de bureau dont nous n’avons plus besoin ?

Par Rani Molla

CRÉDITS

Éditeurs : Samantha Oltman, Adam Clark Estes, Libby Nelson, Izzie Ramirez, Brian Resnick, Bryan Walsh

Copiez les éditeurs : Kim Eggleston, Elizabeth Crane, Caitlin PenzeyMoog, Tanya Pai

Direction artistique: Dion Lee, Bita Honarvar

Spectateurs: Gabriela Fernandez, Shira Tarlo, Agnès Mazur, Mary Perkins

Rédacteurs de production/projet : Susannah Locke, Nathan Hall