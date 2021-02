Retour sur ses meilleurs looks de tapis rouge

L’acteur britannique Millie Bobby Brown a eu 17 ans vendredi et depuis ses débuts à l’âge de 12 ans, elle a certainement fait évoluer son look sur le tapis rouge. L’actrice et productrice anglaise, connue pour son rôle dans Choses étranges, a déjà laissé son charme avec certains de ses plus beaux looks. Outre la série, Millie a également fait partie de Enola Holmes (2020) etGodzilla: le roi des monstres (2019). Elle est célèbre pour ses looks sur le tapis rouge.

L’année dernière, Millie portait la robe veste Louis Vuitton toute blanche avec un pantalon assorti avant-gardiste pour rehausser le tout aux Screen Actors Guild Awards.

Pour la première de la série Netflix Stranger Things saison 3 en juin 2019, Millie portait cette exubérante création rose signée Rodarte. La robe tutu a fait sa magie sur le tapis rouge alors que Millie l’associait aux cheveux élégants tirés en arrière.

S’inspirer d’elle Monde étranger période des années 80, Millie portait cette jupe rétro bulle et cette ceinture pour ajouter une touche courageuse. L’actrice a complété son look avec des accessoires élégants et une coiffure super cool.

Canalisant sa princesse intérieure, Millie portait cette robe Valentino nuance nude ornée de broderies florales à sequins, pour la première de Godzilla, roi des monstres première à Pékin en 2019.

Pour le look du tapis rouge des Golden Globe Awards 2018, Millie portait une robe noire Calvin Klein, qu’elle portait pour envoyer un message pour aider à protester contre l’inégalité des sexes, les agressions sexuelles et la violence à Hollywood. C’était l’année où le mouvement The MeToo avait pris d’assaut Hollywood.

En espérant que Millie continue de nous tuer avec sa beauté.