La course des Buccaneers de Tampa Bay de la wild card aux champions du Super Bowl était remarquable.

Tom Brady et les Bucs sont devenus la première équipe à battre trois anciens quarts MVP du Super Bowl sur le chemin du titre, battant Drew Brees, Aaron Rodgers et Patrick Mahomes lors de matchs successifs.

Tampa Bay est devenue la septième équipe joker à tout remporter et la première depuis les Packers de Green Bay 2010. Les Bucs ont été la première équipe à remporter quatre matchs éliminatoires sur le chemin du titre depuis que le champion de l’AFC Nord Baltimore l’a fait il y a huit ans.

Les Bucs ont marqué au moins 30 points dans les quatre victoires, devenant ainsi la première équipe à faire cela dans l’histoire de la NFL. Il y avait eu 10 champions précédents pour marquer au moins 30 dans chaque match éliminatoire, les Packers de 1966 étant les premiers à le faire lors des deux matchs éliminatoires qu’ils ont disputés cette saison.

Il y avait eu neuf autres équipes qui l’ont fait dans les trois matchs éliminatoires, y compris les Chiefs la saison dernière et les Bradys New England Patriots lors de la saison 2016.

Les Bucs ont également atteint 30 points lors de leurs trois derniers matchs de saison régulière, ce qui leur donne la huitième séquence depuis la fusion avec au moins sept matchs consécutifs de 30 points. La dernière équipe à faire cela était les Broncos, qui ont eu une séquence de 12 matchs consécutifs en 2012-13.

PAS DE TOUCHDOWNS: Les Bucs ont fait quelque chose qu’aucune équipe d’université ou de la NFL n’avait fait auparavant en gardant l’équipe de Patrick Mahomes hors de la zone des buts pendant un match entier.

Les Chiefs avaient marqué au moins un touché à chaque match joué par Mahomes et Texas Tech a fait de même dans sa carrière universitaire.

Ce n’était que la troisième fois dans l’histoire des Chiefs qu’ils ne réussissaient pas à marquer un TD dans un match éliminatoire, perdant également 17-0 contre les Chargers le 2 janvier 1993 et ​​41-6 contre les Raiders le 22 décembre 1968.

Kansas City n’était que la troisième équipe à échouer à marquer un TD dans un Super Bowl, les Rams le faisant également il y a deux ans dans une défaite de 13-3 contre la Nouvelle-Angleterre et les Dolphins dans une défaite de 24-3 contre Dallas au Super Bowl. 6.

PLAYOFF LENNY: Leonard Fournette a terminé une impressionnante série éliminatoire en gagnant 135 verges en mêlée et en marquant un touché pour Tampa Bay.

Fournette a récolté 448 verges de mêlée et quatre touchés en séries éliminatoires, marquant la 10e fois qu’un joueur a accumulé au moins 400 verges et quatre touchés. Emmitt Smith est le seul joueur à le faire deux fois, réussissant l’exploit deux années consécutives au cours des saisons 1992-93.

Le dernier joueur à le faire avant Fournette était le receveur des Giants Hakeem Nicks, qui avait récolté 444 verges et quatre touchés lors de la saison 2011.

Fournette a également rejoint Terrell Davis (saison 1997) et Larry Fitzgerald (2008) comme les seuls joueurs à marquer en quatre matchs éliminatoires en une seule série éliminatoire.

BRADY BUNCH: Le septième titre de Bradys et le premier à Tampa Bay ont aidé un tout nouveau groupe de ses coéquipiers à remporter une bague du Super Bowl.

Il y a maintenant 261 joueurs qui sont apparus dans un Super Bowl en tant que coéquipier de Bradys. Sur les 728 joueurs à avoir disputé une victoire au Super Bowl depuis la saison 2001, 207 d’entre eux (28,4%) l’ont fait en tant que coéquipier de Bradys.

HALL OF FAME: La NFL a également annoncé une nouvelle classe de Hall of Famers le week-end du Super Bowl, dirigée par les choix au premier tour de scrutin Peyton Manning, Charles Woodson et Calvin Johnson.

L’élection de Woodson et Manning marque la première fois que les joueurs qui ont terminé 1-2 au Heisman Trophy votant au cours d’une année donnée se retrouvent au Pro Football Hall of Fame. Woodson a battu Manning en 1997, avec son compatriote Randy Moss, quatrième. Ryan Leaf a terminé troisième. Woodson est le 10e gagnant du trophée Heisman à être élu dans la salle.

Johnson est le cinquième joueur à faire le Hall qui a commencé sa carrière après Brady en 2000, rejoignant Steve Hutchinson, LaDainian Tomlinson, Ed Reed et Troy Polamalu.