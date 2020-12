La Berlinale

Le festival du film de Berlin a démarré en force cette année avec une forte présence féminine. Dame Helen Mirren était là avec Elle Faning accompagnée de Javier Bardem. Paula Beer a obtenu l’Ours d’argent de la meilleure actrice pour sa performance dans «Undine».

L’actrice iranienne, Baran Rasoulof, était également présente. Elle a reçu l’Ours d’or pour son père, Mohammad, qui n’a pas été autorisé à quitter l’Iran. Il a réalisé le film ‘There is No Evil’ qui plonge dans les libertés individuelles et la peine de mort à travers les expériences de plusieurs personnages de l’Iran contemporain.

La fille de Rasoulof a déclaré avoir reçu le prix pour son père avec des sentiments mitigés:

« tristesse, bonheur, excitation mais dans l’ensemble je suis très heureux, heureux pour mon père et heureux que nous ayons eu la chance d’obtenir un prix aussi incroyable et spécial »

Le festival de Cannes

Cette année, l’impensable s’est produit dans le monde du cinéma. Le célèbre boulevard de Cannes a été laissé vide car son festival du film emblématique a été annulé en raison de la pandémie. Il n’y avait pas de marché du film de Cannes, pas de stars, pas de tapis rouge, juste un auditorium à moitié vide.

Cependant, une liste de la sélection officielle a été publiée en juillet et en octobre quelques projections ont pu avoir lieu pour les locaux.

Thierry Frémaux, le directeur du Festival de Cannes, a exprimé sa résilience à l’époque face aux événements de cette année en disant: « Nous ne voulions pas ne pas aller à Cannes. C’est pourquoi nous sommes ici pour rencontrer des spectateurs locaux et éclairer l’écran. faire en sorte que les films officiellement sélectionnés cette année soient projetés dans le centre des congrès du festival « .

Festival du film de Venise

L’événement renommé de Venise a pu avoir lieu, mais il s’est produit entre deux verrouillages. Il y avait peu de spectateurs et de nombreuses restrictions sanitaires. Presque aucune étoile n’est venue. Mais la réalisatrice chinoise Chloe Zhao a remporté le Lion d’or pour son film mettant en vedette France McDormand. Il dépeint la vie d’un nomade sans abri. Il devrait être publié en 2021.

Le Festival du Film de San Sebastian

Quelques semaines plus tard, fin septembre, le Saint-Sébastien s’est illuminé. Le festival a même récupéré quelques-uns des films initialement sélectionnés pour Cannes. Une jeune réalisatrice géorgienne jusque-là inconnue, Dea Kulumbegashvili, s’est emparée du Golden Shell avec son tout premier film intitulé «Beginning». L’expérience était nouvelle pour elle:

« Dans un premier long métrage, tout est nouveau, mais surtout cette année avec COVID, c’est la première expérience physique de regarder le film avec un public qui s’est passé ici pour moi, donc tout est si étrange. »

Le film raconte l’histoire de Yana et la désillusion de sa vie en tant qu’épouse d’un chef religieux Témoin de Jéhovah.

Il devrait être diffusé dans les cinémas dès leur réouverture.