Retour sur l’histoire d’amour de la reine Elizabeth II et du prince Philip après sa mort à 96 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La reine Elizabeth II est décédée à l’âge de 96 ans au château de Balmoral jeudi, un an et demi après la mort de son mari bien-aimé, le prince Philip, en avril 2021.

Le couple a été marié pendant 73 ans, ce qui en fait le couple marié le plus longtemps de l’histoire royale.

Leur romance de plusieurs décennies a traversé de nombreuses périodes difficiles pour la famille royale au fil des ans, la monarque qualifiant une fois son épouse de “ma force et de rester”.

Le couple s’est rencontré pour la première fois lors d’un mariage lorsque la reine Elizabeth avait 7 ans et le prince Philip en avait 12.

LA REINE ELIZABETH II MEURT À 96 ANS : UN REGARD SUR SA VIE EN TANT QUE BRITISH ROYALTY

Cependant, c’est lorsqu’ils se sont retrouvés cinq ans plus tard en 1939 au Royal Naval College que leur romance a commencé à s’épanouir.

Après le départ du prince Philip pour servir pendant la Seconde Guerre mondiale, les deux ont commencé à échanger des lettres. À son retour de la guerre en 1943, il a commencé à courtiser la princesse de l’époque avec l’intention de se marier.

Bien que ses parents, le roi George VI et la reine consort Elizabeth, aient d’abord eu des doutes sur l’union en raison de son jeune âge, ils ont finalement donné leur bénédiction.

Les deux se sont secrètement fiancés en 1946, mais à la demande du roi, ils ont retardé l’annonce de leurs fiançailles formelles jusqu’au 21e anniversaire de la reine Elizabeth en avril suivant.

Leurs fiançailles ont été annoncées en juillet 1947 et le couple s’est marié le 20 novembre 1947 à l’abbaye de Westminster à Londres.

“Elle est tombée amoureuse et elle n’a jamais regardé personne d’autre”, a précédemment déclaré la biographe Sally Bedell Smith à propos d’Elizabeth.

Le couple a accueilli leur premier fils, le prince Charles, en 1948 et leur fille, la princesse Anne, en 1950.

En 1952, le couple était en tournée au Kenya lorsqu’ils ont appris la nouvelle choquante de la mort du roi George. Elizabeth monta immédiatement sur le trône, devenant la reine Elizabeth II, son couronnement ayant lieu en juin 1953.

Bien qu’il ait reçu les titres de duc d’Édimbourg, de comte de Merioneth et de baron de Greenwich en épousant Elizabeth, Philip n’a pas été couronné lors de son couronnement.

En 1957, la reine Elizabeth a émis des lettres patentes, lui donnant le titre de prince du Royaume-Uni.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Ils ont accueilli des fils, le prince Andrew en 1960 et le prince Edward en 1964. Ensemble, ils ont surmonté des défis politiques ainsi que des scandales personnels impliquant leurs enfants.

À l’occasion de leur anniversaire de mariage en 1997, la reine Elizabeth a prononcé un discours dans lequel elle a déclaré que le prince Philip “est quelqu’un qui n’accepte pas facilement les compliments, mais il a, tout simplement, été ma force et rester toutes ces années, et moi, et toute sa famille, et ce pays et bien d’autres, lui doivent une dette plus grande qu’il ne réclamerait jamais, ou que nous ne saurons jamais.”

Dans son discours pour marquer l’occasion, le prince Philip, qui a appelé sa femme “Lillibet” en privé, a déclaré : “La principale leçon que nous avons apprise est que la tolérance est l’ingrédient essentiel de tout mariage heureux”.

Il a ajouté: “Ce n’est peut-être pas si important quand les choses vont bien, mais c’est absolument vital quand les choses deviennent difficiles – vous pouvez me croire que la reine a la qualité de tolérance en abondance.”

Le prince Philip est décédé le 9 avril 2021 à l’âge de 99 ans, à quelques mois de son 100e anniversaire.

“Le secret entre leur mariage était le respect mutuel, la compréhension et l’espace”, a déclaré le co-fondateur de True Royalty TV, Nick Bullen, à Fox News Digital après la nouvelle. “En tant que duc, Philip savait qu’il devait faire son devoir. Il était toujours là pour la reine.”

À l’époque, le prince Andrew a également déclaré aux journalistes : “Je suis vraiment désolé et je soutiens ma mère, qui le ressent, je pense, probablement plus que tout le monde.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il a ajouté : “Elle l’a décrit comme ayant laissé un énorme vide dans sa vie, mais nous, la famille, ceux qui sont plus proches, nous rallions pour nous assurer que nous sommes là pour la soutenir, et je sais qu’il y a énormément de soutien non seulement pour elle mais pour tout le monde alors que nous traversons cet énorme changement.”

Le prince Philip a été enterré au Royal Vault dans la chapelle Saint-Georges. Selon des informations publiées jeudi, son corps doit être déplacé et il sera inhumé aux côtés de la reine Elizabeth II à la chapelle commémorative du roi George VI du château de Windsor.