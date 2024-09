Retour sur leur mariage

Dans des rôles comme Le meurtre qu’elle a écrit Jessica Fletcher ou La Belle et la Bête Mme Potts, Angela Lansbury a dépeint des femmes célibataires fortes qui font avancer les choses selon leurs propres conditions. Mais chez elle, elle faisait partie d’un partenariat très heureux qui a duré plus d’un demi-siècle avec l’agent et producteur hollywoodien Peter Shaw.

Lansbury, qui a été nommée dame par la reine Elizabeth pour sa contribution aux arts dramatiques, était un acteur renommé sur scène et au cinéma. À 20 ans, elle avait été nominée pour deux Oscars, pour ses performances dans Lampe à gaz et Velours national, et Lansbury a remporté six Tony Awards pour ses performances dans des comédies musicales de Broadway comme Sweeney Todd. Shaw, quant à lui, a débuté sa carrière d’acteur, avec de petits rôles dans des films comme Fiancée de Frankenstein, avant de devenir agent représentant des icônes hollywoodiennes telles que Katharine Hepburn et Robert Mitchum.

Bien qu’ils soient tous deux nés en Grande-Bretagne, Lansbury et Shaw se sont rencontrés à Hollywood. Ils se marièrent en 1949 et élevèrent ensemble trois enfants. Son fils Anthony est né en 1952 et sa fille Dierdre est née en 1953. Le fils de Shaw issu de son premier mariage, David, né en 1944, est également venu vivre avec la famille.

« Nous avions une relation parfaite », a déclaré Lansbury après la mort de Shaw en 2003, selon le Le courrier quotidien. « Peu de gens peuvent dire ça. Il était tout pour moi : nous étions partenaires de travail ainsi que mari, femme et amants. Je ne sais pas comment nous avons pu vivre un mariage aussi long, mais le simple fait était que nous étions dévoués l’un à l’autre.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur le mariage d’Angela Lansbury et Peter Shaw.

Le couple a eu une rencontre hollywoodienne

Angela Lansbury et Peter Shaw.

Lorsque Lansbury et Shaw se sont rencontrés, ils étaient tous deux acteurs vivant à Los Angeles. Ils ont eu un rendez-vous à l’aveugle et ont eu une connexion instantanée.

« Quand il est entré dans ma vie lors d’un rendez-vous à l’aveugle », a déclaré Lansbury Le New York Times en 2010, « nous sommes restés émotionnellement ensemble et nous n’avons jamais regardé en arrière ».

Elle l’a encouragé à s’éloigner du métier d’acteur

Angela Lansbury et Peter Shaw, 1948.

Lorsqu’ils se sont rencontrés, Lansbury avait déjà été nominé pour des Oscars consécutifs, mais Shaw n’avait réservé que de petits rôles, pour la plupart non crédités, aux États-Unis. « Il n’était vraiment pas un assez bon acteur », a-t-elle déclaré. Le New York Times. « Je suis assez connu pour lui avoir dit cela… et il aurait été le premier à être d’accord. J’ai dit : ‘Peter, tu es un gars formidable, mais tu n’es pas un acteur.’ »

Shaw est devenu agent et est finalement devenu le manager de Lansbury. «Il est devenu mon mentor, mon manager, tout pour moi», a-t-elle expliqué à propos de Shaw, qui a travaillé comme agent pendant de nombreuses années, ainsi que producteur de cinéma et de télévision.

Shaw et Lansbury se sont mariés en 1949

Bien que le couple vive à Los Angeles, ils sont rentrés chez eux au Royaume-Uni pour leur mariage. En 1993, Lansbury a partagé des photos de mariage avec PEOPLE.

«Nous nous sommes mariés le 12 août 1949, lors d’une petite cérémonie à l’église St. Columbia à Londres», expliquait-elle à l’époque. «Ma mère, Moyna Macgill, se tient à côté de Peter et son père, Walter Pullen, est à côté de moi. Parce que mon père était décédé en 1934 alors que j’avais 9 ans, mon frère Edgar m’a trahi.

Ils ont partagé trois enfants

Angela Lansbury, Peter Shaw et Anthony Shaw assistent à la cérémonie des Ruby Awards le 16 décembre 1979 à New York.

Lansbury et Shaw ont accueilli leur fils, Anthony Pullen Shaw, le 7 janvier 1952, et leur fille, Deirdre Angela Shaw, le 26 avril 1953. Avec sa première épouse, Shaw a également eu un autre fils, David Shaw, né à 1944.

« Nous avons pris toutes les décisions conjointement et nous nous sommes constamment aidés et soutenus mutuellement », a déclaré Lansbury. Le courrier quotidien en 2014. « Ma carrière était importante pour moi, mais nos enfants, Anthony et Deidre, ont toujours eu la priorité. »

En repensant à cette époque, Lansbury a ajouté qu’elle avait l’impression de passer trop de temps à travailler lorsque les enfants étaient très petits.

«Dès que j’ai eu les bébés, j’ai suivi un régime et j’ai repris mes affaires», a-t-elle déclaré. «Je le regrette. C’était une grosse erreur. Vous devez être avec vos enfants.

Ils ont déménagé la famille en Irlande pour échapper à une situation dangereuse

Ngela Lansbury et Peter Shaw assistent à la soirée bénéfice de l’Actors Fund le 14 décembre 1986 à Los Angeles, en Californie.

Dans les années 1960, Dierdre et Anthony se sont trompés de public. Ils ont commencé à se droguer et auraient même été impliqués dans la famille Manson.

« Cela a commencé avec le cannabis, mais ensuite avec l’héroïne », a déclaré Lansbury. Le courrier quotidien en 2014. « Il y avait des factions dans les collines au-dessus de Malibu qui se livraient à des poursuites meurtrières. Cela me fait mal de le dire mais, à un moment donné, Deidre était parmi une foule dirigée par Charles Manson. Elle était l’un des nombreux enfants qui le connaissaient – ​​et ils étaient fascinés. C’était un personnage extraordinaire, charismatique à bien des égards, cela ne fait aucun doute.

Le couple a acheté une maison en Irlande et a déménagé la famille là-bas pour éloigner les enfants de Los Angeles. « J’ai été attiré par l’Irlande parce que c’était le lieu de naissance de ma mère et c’était aussi un endroit où mes enfants ne seraient plus exposés à de mauvaises influences. « , a déclaré Lanbury. « J’ai refusé tout travail pendant un an et j’ai simplement gardé la maison. J’ai acheté les livres d’Elizabeth David et j’ai appris à bien cuisiner. Ce fut une période merveilleuse de ma vie.

Lansbury a déclaré que le temps passé dans la maison isolée a aidé les enfants à surmonter leurs problèmes de toxicomanie et a également contribué à rassembler la famille.

Lansbury a également expliqué ouvertement à quel point il était difficile à cette époque de trouver un soutien en matière de toxicomanie ou des conseils pour la meilleure ligne de conduite. « Certes, je suis convaincue que nous aurions perdu l’un ou les deux s’ils n’avaient pas été transférés dans un milieu complètement différent, la simplicité de la vie en Irlande », a-t-elle déclaré. « Nous avons eu beaucoup de chance d’avoir repéré ce qui se passait juste à temps. »

Shaw et Lansbury ont collaboré Meurtre, a-t-elle écrit

Peter Shaw et Angela Lansbury assistent à la fête de la 41e édition des Tony Awards à New York le 7 juin 1987.

Le rôle le plus reconnaissable de Lansbury était celui de Jessica Fletcher, auteure de romans policiers aux manières douces et résolvant des crimes. Meurtre, a-t-elle écrit qui a été diffusé pendant 12 saisons et a parfois attiré 20 millions de téléspectateurs par épisode.

C’est Shaw qui l’a encouragée à jouer son premier rôle à la télévision. « Mon mari pensait particulièrement que je devrais au moins gratter la surface de la télévision », a-t-elle déclaré à PEOPLE en 1986. « Financièrement, il y a énormément d’argent dedans – et sans trop de travail, pensions-nous. Eh bien, c’était une grosse incompréhension des faits.

Être le seul protagoniste d’un drame hebdomadaire d’une heure prenait beaucoup plus de temps qu’on ne le pensait, mais ils y ont travaillé ensemble et avec leurs fils.

Shaw, avec Anthony et David, ont formé Corymore Productions et ont agi en tant que producteurs de la série, ainsi que des films conçus pour la télévision dans lesquels Lansbury a joué après la fin de la série. Anthony a également réalisé 68 épisodes de la série.

Lorsqu’on lui a demandé de comparer Lansbury avec son personnage, Shaw a déclaré à PEOPLE : « C’est terriblement difficile de faire la différence entre les deux. Angela a ce merveilleux courage, et c’est l’une des belles choses que Jessica a. »

Malgré leur succès, ils sont restés fidèles à leurs racines

Angela Lansbury et Peter Shaw aux Tony Awards 1999.

Après la mort de Lansbury en 2022, les enfants ont vendu la maison de Los Angeles qu’elle et Shaw avaient achetée en 1985.

Deirdre a parlé au Le journal Wall Street environ en 2023, notant que la maison était petite pour une célébrité de la renommée de Lansbury, parce que ses parents « n’étaient pas intéressés par les choses matérielles ».

« Ni elle ni mon père ne venaient d’argent, et ils appréciaient tout ce qu’ils avaient », a-t-elle déclaré au journal. « Beaucoup de grandes stars de nos jours oublient. Mais elles ne l’ont jamais fait. »

Ils ont pris soin l’un de l’autre jusqu’à la fin

Angela Lansbury et Peter Shaw assistent aux Lucy Awards au Beverly Hills Hotel de Beverly Hills, en Californie, le 7 septembre 1996.

Shaw est décédé au domicile du couple à Brentwood le 29 janvier 2003. Alors que sa santé se détériorait, Lansbury a décidé de se retirer d’une comédie musicale à Broadway. La Visite, pour prendre soin de sa santé.

« Et quand je dis que j’ai pris soin de lui », a déclaré Lansbury Le New York Times en 2007, « j’ai vraiment pris soin de lui. »