Retour sur les vols inhabituels signalés en 2022

Des abeilles et du bœuf aux photos célèbres et même à la maison de quelqu’un, un certain nombre de vols étranges ont été signalés cette année.

CTVNews.ca examine certains des objets volés les plus inhabituels qui ont fait la une des journaux en 2022 :

ANIMAUX

La GRC de l’Île-du-Prince-Édouard a annoncé en mai qu’elle recherchait un suspect responsable du vol d’une colonie d’abeilles sur une propriété à Iris.

“Nous avons des raisons de croire que la personne impliquée dans l’enlèvement de la ruche n’avait pas d’expérience dans le traitement des abeilles – il est très possible qu’elles aient été très mal piquées lorsque la ruche a été déplacée”, a déclaré le sergent de la GRC. Leanne Butler a déclaré à l’époque.

En juillet, la police provinciale de l’Ontario a déclaré que 44 porcs d’une valeur de 12 000 $ avaient été volés dans une ferme du comté de Huron.

Pendant ce temps, les animaleries et leurs animaux étaient également la cible de vols.

À Oak Bay, en Colombie-Britannique, sur l’île de Vancouver, la police a déclaré qu’un homme avait volé un poisson betta, également connu sous le nom de poisson combattant siamois, et deux paquets de nourriture à la fin août.

En novembre, une femme de Winnipeg a déclaré qu’elle croyait que sa tortue avait été volée après avoir apporté son aquarium dans une animalerie locale.

Et début décembre, la police de Hamilton a fait une découverte surprise alors qu’elle tentait d’arrêter un suspect d’effraction lorsqu’un python vert s’est glissé hors de la veste de l’accusé.

Un agent sur les lieux a utilisé une matraque pour ramener le python au magasin de reptiles où il aurait été volé.

“J’étais comme, ‘Pourquoi, juste pourquoi?'”, a déclaré Rae Delsey, un employé du magasin, à CTV News Toronto.

ALIMENTS

En juin, la police de Charlottetown a déclaré qu’un suspect avait rampé par la fenêtre du service au volant d’un magasin de bagels et avait volé plusieurs articles non spécifiés. La police a partagé des images de sécurité du suspect grimpant par la fenêtre étroite.

À Puslinch, en Ontario, la police provinciale affirme qu’un semi-remorque contenant 50 000 $ de galettes de bœuf d’un quart de livre a été volé en septembre. La police affirme que la remorque et les galettes ont ensuite été retrouvées.

Les galettes volées ne seraient même pas le vol de nourriture le plus cher signalé au Canada cette année.

La police régionale de Waterloo, en Ontario, a signalé en janvier que deux semi-remorques contenant environ 363 000 $ de chocolats Ferrero Rocher avaient été volés la veille de Noël précédente.

LA CÉLÈBRE PHOTO DE CHURCHILL VOLÉE

Bien qu’il ait été volé des mois auparavant, le vol d’une photographie emblématique de Sir Winston Churchill à l’hôtel Château Laurier d’Ottawa n’a été révélé qu’en août.

Non seulement le célèbre portrait, pris par le photographe canadien Yousuf Karsh, a été volé, mais il a également été remplacé par un faux.

Alors que la police a déclaré qu’elle enquêterait sur le vol, d’autres disent qu’il est possible que la photo ait déjà été vendue.

PETITE MAISON

En juin dernier, la Police provinciale de l’Ontario du comté d’Essex a signalé qu’une petite maison avait été volée et retrouvée plus tard.

La police a déclaré à l’époque qu’une caravane, sur laquelle se trouvait la maison, avait été prise d’une propriété à Leamington et retrouvée à proximité de Ruthven.

VOITURES DE GOLF

La police de la région de Niagara, en Ontario, a signalé en novembre que 44 voiturettes de golf d’une valeur de près de 450 000 $ avaient été volées sur un terrain de golf.

Les suspects impliqués auraient conduit chaque chariot sur deux kilomètres à travers le terrain de golf, à travers une clôture coupée et sur une route de service de vignoble avant de les charger sur un véhicule de transport.

« AVEZ-VOUS VU MES ROUES ?

Le comté de Wellington, en Ontario, a lancé un appel à l’aide inhabituel en avril après que quelqu’un a volé les roues d’une remorque à panneaux mobiles.

Le comté a partagé la nouvelle dans un tweet montrant le panneau, qui est utilisé pour le contrôle de la vitesse, sur des échasses mais sans ses roues.

Officier leurre retrouvé

Une découpe grandeur nature d’un policier a disparu de la communauté de Hensall, en Ontario, pendant le week-end de la fête du Travail.

Connu sous le nom de “Constable Wes Coast”, la Police provinciale de l’Ontario locale a déclaré que l’agent leurre en aluminium avait été retrouvé dans un fossé à environ 13 kilomètres de là le mois suivant.

VOIES FERRÉES

En mars, la police régionale de Waterloo a déclaré qu’elle enquêtait sur le vol signalé de composants de voie de transport en commun léger à Kitchener, en Ontario.

Le vol, qui impliquait du métal et du câblage, a causé des interruptions de service de plusieurs heures.

Const. de police de Waterloo Andre Johnson a déclaré qu’au début de l’enquête, il semblait que les composants métalliques des chenilles étaient ciblés pour leur valeur.

‘HARRY’ LE CHEVAL

Un cheval en fibre de verre grandeur nature nommé “Harry”, qui se tenait à l’extérieur d’un magasin de fournitures pour chevaux de Kelowna, en Colombie-Britannique, depuis 1995, a été volé en juin après que quelqu’un a chargé le point de repère local sur un U-Haul.

“Harry” restera porté disparu pendant des semaines jusqu’à ce qu’il soit finalement réuni avec ses propriétaires le mois suivant après qu’un résident local ait trouvé le cheval couvert d’une bâche près d’un verger où se produisent des décharges illégales.

GUITARES RÉUNIES

Plusieurs personnes à travers le Canada ont déclaré avoir retrouvé leurs guitares volées, dans certains cas plus d’une décennie plus tard.

Un enseignant d’une école secondaire de Moncton, au Nouveau-Brunswick, s’est fait voler sa guitare de 4 000 $ à son domicile au printemps 2013. Il la retrouvera neuf ans plus tard en août.

Le même mois, un musicien d’Edmonton a reçu sa Fender Telecaster de 1964, offerte par la légende country canadienne Big George Moody il y a 40 ans, après qu’elle ait été volée dans son camion.

La police de Surrey, en Colombie-Britannique, a aidé un musicien en juillet à récupérer l’une des 14 guitares qui lui avaient été volées en 2007.

Et à Winnipeg, la propriétaire d’un café a retrouvé sa guitare volée, une Fender Stratocaster du musicien australien Tash Sultana.



Avec des fichiers de CTV News