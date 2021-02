Retour sur les vœux de plusieurs millions de dollars de Kim Kardashian et Kanye West

Kim devait d’abord traverser un petit drame. Il y a d’abord eu la gueule de bois de Khloe, si intense qu’elle a dormi pendant qu’une équipe de glamour s’occupait de ses cheveux et de son maquillage, puis la révélation que Rob s’était séparée et, enfin, Kim craint son voile Givenchy de longueur cathédrale – assorti à sa robe de sirène en dentelle personnalisée avec des découpes illusion – était si lourd qu’il pouvait «me faire trébucher et tomber sur mon visage».

Mais quand elle s’est dirigée vers un Kanye en attente, elle n’a pas trébuché une seule fois. Même lorsqu’elle aperçut le célèbre ténor italien Andrea Bocelli ceinturant «Con te Partiro». L’auteur-compositeur-interprète est un favori de Kim et de son défunt père Robert Kardashian donc il était un choix approprié pour la procession, Kim a juste supposé qu’ils utiliseraient une version enregistrée. «Je pensais que je marchais vers l’allée pour écouter son CD», a-t-elle dit à E! Nouvelles. « Mais quand je suis arrivé à l’autel, j’ai fait une double prise et j’ai crié. Je ne pouvais pas croire qu’il était là lui-même. »

La surprise, arrangée par Kanye, lui a laissé le sentiment « comme si je marchais dans l’allée avec mon père ».