Retour sur les réunions de la reine avec 13 présidents américains pendant son règne – et pourquoi elle n’a PAS rencontré Lyndon B Johnson

La reine Elizabeth était aimée des présidents américains et en a rencontré plus d’une douzaine pendant son règne, de Harry S. Truman au président actuel Joe Biden.

La monarque britannique a rencontré personnellement 13 des 14 présidents américains élus au cours de ses 70 ans de règne, lors de sommets qui ont renforcé les liens entre l’Amérique et le Royaume-Uni.

Le premier président qu’elle a rencontré était le président Harry Truman en 1951 – quand Elizabeth était encore une princesse Crédit : AFP

La reine et l’actuel président américain Joe Biden au château de Windsor

Le prince Charles et la reine Elizabeth II avec les Kennedy Crédit : Getty

La reine Elizabeth II danse avec l’ancien président Gerald Ford Crédit : Getty

La reine a rencontré tous les présidents élus pendant son règne depuis son accession au trône en 1952 – à l’exception de Lyndon B Johnson Crédit : Getty – Contributeur

Après la mort de la reine aujourd’hui à Balmoral à l’âge de 96 ans, Biden et plusieurs anciens présidents ont rendu hommage au plus long monarque régnant.

“Son héritage occupera une place importante dans l’histoire de notre monde”, a déclaré Biden aujourd’hui, ajoutant qu’elle était “plus qu’un monarque”.

Donald Trump, Barack Obama et Jimmy Carter ont tous également présenté leurs condoléances à Elizabeth II.

La reine avait rencontré tous les présidents américains élus pendant son règne depuis son accession au trône en 1952 – à l’exception de Lyndon B Johnson.

La White House Historical Association a expliqué qu’il y avait une explication plausible à l’impossibilité pour la reine de rencontrer le président Johnson – elle était enceinte.

“La reine Elizabeth II n’a jamais rencontré le président Lyndon Johnson pendant sa présidence et n’a pas pu assister aux funérailles de John F. Kennedy parce qu’elle était enceinte du prince Edward.”

Son mari, le prince Philip, décédé en avril 2021, a accompagné la reine lors de centaines de ces réunions – que ce soit à l’étranger ou dans leur pays d’origine.

La reine et Philip se sont rendus à Washington DC, pour la première fois pour rencontrer le président Harry Truman en 1951 – alors qu’Elizabeth était encore une princesse.

Joe Biden

Biden et sa femme, Jill Biden, ont toujours eu de bonnes relations avec la reine.

Biden a visité le palais de Buckingham en juin 2021 dans le cadre d’un certain nombre d’événements en personne autour de la conférence économique mondiale du G7.

Les Bidens ont également une amitié avec le prince Harry, duc de Sussex – qu’ils ont rencontré pour la première fois en 2013 lors d’une réception pour les guerriers blessés à Washington, DC.

“Sa Majesté la reine Elizabeth II était plus qu’un monarque. Elle a défini une époque”, ont déclaré le président Biden et la première dame dans un communiqué.

“Dans un monde en constante évolution, elle était une présence stable et une source de réconfort et de fierté pour des générations de Britanniques, dont beaucoup n’ont jamais connu leur pays sans elle.

“Une admiration durable pour la reine Elizabeth II a uni les peuples à travers le Commonwealth. Les sept décennies de son règne historique ont témoigné d’une époque de progrès humains sans précédent et de la marche en avant de la dignité humaine.

“Elle a été la première monarque britannique avec laquelle les gens du monde entier pouvaient ressentir un lien personnel et immédiat, qu’ils l’aient entendue à la radio en tant que jeune princesse s’adressant aux enfants du Royaume-Uni, ou réunis autour de leurs télévisions pour son couronnement. , ou regardé son dernier discours de Noël ou son jubilé de platine sur leurs téléphones. Et elle, à son tour, a consacré toute sa vie à leur service.

“La reine Elizabeth II était une femme d’État d’une dignité et d’une constance inégalées qui a approfondi l’alliance fondamentale entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Elle a contribué à rendre notre relation spéciale.”

Donald Trump

L’ancien président Donald Trump et son épouse Melania, qui ont rendu visite à la famille royale pour la dernière fois en juin 2019 lors du 75e anniversaire du jour J, ont qualifié le règne de la reine “d’historique et remarquable”.

“Melania et moi sommes profondément attristés d’apprendre la perte de Sa Majesté la reine Elizabeth II”, a déclaré Trump.

“Avec notre famille et nos concitoyens américains, nous adressons nos sincères condoléances à la famille royale et au peuple du Royaume-Uni en cette période de grande tristesse et de chagrin.

“Le règne historique et remarquable de la reine Elizabeth a laissé un formidable héritage de paix et de prospérité à la Grande-Bretagne.

“Son leadership et sa diplomatie durable ont assuré et fait progresser des alliances avec les États-Unis et des pays du monde entier.

“Cependant, on se souviendra toujours d’elle pour sa fidélité à son pays et son dévouement indéfectible envers ses compatriotes, hommes et femmes.”

Donald et Melania Trump avec la reine et le prince Charles Crédit : Jeff Gilbert

Le 45e président américain a ajouté: “Melania et moi chérirons toujours notre temps avec la reine et n’oublierons jamais la généreuse amitié, la grande sagesse et le merveilleux sens de l’humour de Sa Majesté.

“Quelle grande et belle dame elle était – il n’y avait personne comme elle! Nos pensées et nos prières resteront avec le grand peuple du Royaume-Uni alors que vous honorez sa vie la plus significative et son service exceptionnel au peuple.

“Que Dieu bénisse la reine, qu’elle règne à jamais dans nos cœurs, et que Dieu la garde, elle et le prince Philip, avec une attention constante.”

Ils avaient également accueilli Trump au château de Windsor lors de sa visite en Angleterre en 2018.

Barack Obama

La reine aurait admis avoir un « faible pour les Américains » depuis sa rencontre avec Obama en 2009.

Barack Obama – alors président – ​​et sa femme Michelle avaient développé des liens étroits avec la famille royale depuis l’entrée en fonction d’Obama, et la reine les a accueillis au palais de Buckingham lors de leur visite d’État au Royaume-Uni en 2011.

Les Obamas ont dit qu’ils avaient eu de la chance de connaître la reine alors qu’ils pleuraient sa mort

“Sa Majesté a travaillé avec 15 premiers ministres et d’innombrables chefs d’État étrangers”, ont déclaré les Obama dans un communiqué.

Une déclaration publiée par Barack Obama aujourd’hui, à la suite de l’annonce de la mort de Philip, a déclaré qu’il avait montré “ce que cela signifiait d’être un mari qui soutient une femme puissante”. Crédit : PA

La reine Elizabeth et le duc d’Édimbourg aux côtés de l’ancien président Barack Obama et de son épouse Michelle Crédit : Reuters

“Elle écoutait profondément, réfléchissait stratégiquement et était responsable de réalisations diplomatiques considérables.

“Et pourtant, elle portait ses nobles titres avec une touche de légèreté – aussi disposée à jouer dans un sketch comique pour les Jeux olympiques de Londres qu’elle l’était pour enregistrer des messages de stabilisation pour le peuple britannique pendant les blocages de COVID-19.

“Michelle et moi avons eu la chance de connaître Sa Majesté, et elle signifiait beaucoup pour nous.

“À l’époque où nous commencions à peine à naviguer dans la vie de présidente et de première dame, elle nous accueille sur la scène mondiale à bras ouverts et avec une générosité extraordinaire.”

Bill Clinton

L’ancien président Bill Clinton et l’ex-secrétaire d’État Hillary Clinton ont présenté leurs condoléances à l’occasion du décès de la reine Elizabeth.

“Hillary et moi pleurons le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II, et nous nous joignons aux gens du Royaume-Uni et du Commonwealth, et du monde entier, pour rendre grâce pour sa vie extraordinaire”, a déclaré Clinton dans un communiqué.

“Tout au long de son règne remarquable de 70 ans, elle a mené la Grande-Bretagne à travers de grandes transformations avec une grâce, une dignité et un souci sincère du bien-être de tous ses habitants.

“Ensoleillé ou en tempête, elle était une source de stabilité, de sérénité et de force.”

Bill et Hillary Clinton sont photographiés avec le couple royal en 1995 Crédit : PA : Association de la presse

George HW Bush et George W Bush

Le 41e président des États-Unis, George HW Bush, a amené la reine et le prince Philip à un match de baseball en 1991.

Bush 41, un grand fan du jeu, a emmené les Royals voir les Orioles de Baltimore affronter les Oakland Athletics dans le Maryland.

C’était la première fois que la reine assistait à un match de baseball.

Le fils de Bush, George W Bush – le 43e président – a exprimé sa gratitude pour ses décennies de service en tant que souveraine.

Le regretté ancien président George HW Bush est vu ici aux côtés de la famille royale lors d’un match de baseball en 1991 Crédit : AP

“Laura et moi avons été honorés d’avoir connu Sa Majesté la reine Elizabeth II. C’était une femme de grande intelligence, de charme et d’esprit”, a déclaré le 43e président.

“Passer du temps au palais de Buckingham et prendre le thé avec Sa Majesté – et ses Corgis – fait partie de nos plus beaux souvenirs de la présidence.

“La reine Elizabeth a habilement mené l’Angleterre à travers des moments sombres avec sa confiance en son peuple et sa vision d’un avenir meilleur. Notre monde a bénéficié de sa détermination constante, et nous lui sommes reconnaissants pour ses décennies de service en tant que souveraine.

“Les Américains en particulier apprécient son amitié forte et inébranlable. Laura et moi nous joignons à nos concitoyens pour adresser nos plus sincères condoléances à la famille royale et au peuple britannique.”

George W Bush s’amuse avec The Queen en 2003 1 crédit

Jimmy Carter

L’ancien président Jimmy Carter, le président américain le plus ancien, a également exprimé ses condoléances à la famille royale : “Rosalynn et moi adressons nos condoléances à la famille de la reine Elizabeth II et aux citoyens du Royaume-Uni.

“Sa dignité, sa gentillesse et son sens du devoir ont été une source d’inspiration, et nous nous joignons aux millions de personnes dans le monde pour pleurer un leader remarquable.”

Image tirée de la bibliothèque présidentielle de Jimmy Carter et de la reine Elizabeth Crédit : AP

La reine Elizabeth II avec l’ancien président Ronald Reagan Crédit : Getty