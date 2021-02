Retour sur les plus grands risques de mode des Golden Globes de tous les temps

Le Globes dorés ne serait pas complet sans style.

Alors que la saison des récompenses commence officiellement le dimanche 28 février, l’anticipation monte sur les téléspectateurs de la mode verront alors que le spectacle de stars se déroulera. Cependant, alors que s’habiller à neuf avec des looks de créateurs est devenu synonyme du spectacle annuel fastueux, étant donné la pandémie de coronavirus en cours, assister aux cérémonies de remise de prix a pris une nouvelle forme au cours de l’année écoulée. Avec les nominés prêts à accepter les prix virtuellement, les stars et leurs stylistes trouvent un équilibre entre la création d’un look pour le moment marquant tout en restant au courant du format numérique et de l’actualité.

« Pour moi, il est plus important d’être conscient du ton de ce que nous diffusons et d’être conscient du fait que les gens sont confrontés à de véritables luttes », Avo Yermagyan Raconté Le Hollywood Reporter lors d’un entretien en table ronde. « Bien que nous voulions leur offrir de beaux moments et de l’évasion, nous voulons toujours nous assurer que nous sommes sensibles à ce que le monde traverse. »

Simultanément, il y a des avantages de style à ces circonstances sans précédent. «C’est une façon différente de travailler», styliste Sophie Lopez Raconté THR des clients de style pour ce monde virtuel. « Nous sommes capables de tricher comme nous ne le pourrions pas s’il s’agissait d’un événement en personne … Nous pouvons épingler les choses, nous n’avons pas à nous soucier des gens qui trébuchent sur leurs ourlets. »