Retour sur les meilleures images de vols spatiaux de septembre

Les scientifiques ont adapté une caméra de la sonde Solar Orbiter pour étudier des zones rarement observées de l’atmosphère du Soleil. En modifiant l’imageur ultraviolet extrême (EUI) de Solar Orbiter avec un hack intelligentils ont réussi à bloquer la lumière écrasante du Soleil, mettant plutôt en valeur la lumière subtile de son atmosphère.

La modification impliquait l’ajout d’un « pouce » à une porte de sécurité sur l’EUI. Lorsque la porte est partiellement ouverte, ce pouce agit comme un bouclier, bloquant la lumière intense du soleil provenant du disque central du Soleil et permettant à la lumière ultraviolette plus faible de la couronne d’être visible. Cette technique a produit une image ultraviolette unique de la couronne solaire, une région généralement éclipsée par la luminosité du Soleil et principalement visible lors des éclipses solaires totales.