Retour sur les histoires qui ont fait la une des journaux dans le Record – Shaw Local

Compilé par Jeff Farren à partir des fichiers du Kendall County Record, 1864 – présent.

Août 2012

Les responsables fédéraux ont annoncé que le financement du projet d’autoroute Prairie Parkway était retiré, tuant ainsi le projet controversé.

Août 2007

La route 126 sera fermée jusqu’à la mi-octobre entre la route 47 et la route 71 à Yorkville tandis que l’intersection de la 126-71 est déplacée pour que les routes se rejoignent à plus d’un angle de 90 degrés.

Août 2002

Citizens Against the Sprawlway, un groupe opposé à la proposition d’autoroute Prairie Parkway de l’État, a récemment appelé à une nouvelle audience publique sur le projet. L’État a annoncé son choix de tracé, qui a été modifié par rapport à la proposition initiale. La route entre dans le comté à l’ouest des courbes de Minooka à l’ouest de Helmar puis au nord juste à l’est de Plano.

août 1997

Plano a été désigné comme l’un des deux derniers sites pour un circuit NASCAR. Motorsports Alliance a déclaré qu’un site dans l’Indiana était également envisagé.

Août 1992

Pour répondre aux exigences imposées par l’État en matière d’élimination des déchets solides, les résidents du comté de Kendall devront recycler leurs déchets. La législature de l’État a exigé que tous les comtés adoptent un plan de gestion des déchets solides au cours des trois prochaines années.

Août 1987

Les développeurs ont changé d’avis. Les logements pour personnes à faible revenu sont sortis et les logements pour personnes âgées sont en place pour la propriété sur East Kendall Drive à Countryside Center.

Août 1982

Le comté de Kendall mettra officiellement en œuvre un nouveau système d’adresses dans les zones non constituées en société le mois prochain. Le système de numérotation commence par 00000 à l’angle sud-est du comté.

Août 1977

L’école de Plattville restera fermée pour une autre année. Lorsque la commission scolaire de Yorkville a voté la fermeture de l’école en juin 1976, elle a accepté de réévaluer la situation dans un an.

Août 1972

Un nouveau code vestimentaire a été présenté à la commission scolaire de Yorkville par un comité consultatif. Cela permettrait aux garçons de porter pratiquement n’importe quelle longueur de cheveux et aux filles de porter des shorts à l’école.

Trois personnes se sont noyées dans des incidents distincts au barrage Glen D. Palmer à Yorkville. Un jeune de 20 ans s’est noyé le 17 juillet et deux autres habitants de Chicago se sont noyés six jours plus tard.

Août 1967

Winifred et Nelen Thompson ont annoncé la fermeture du Country Store à White Willow, à l’ouest et au nord de Minooka. Il existait depuis 1899.

Août 1962

Dans le cadre de la célébration du 4 juillet, la Yorkville National Bank a parrainé le lancement de quelque 200 ballons à l’hélium. Ils étaient complets avec une carte préaffranchie à retourner. Le gagnant s’est envolé près de Lafayette, dans l’Indiana. Il appartenait à Doris Worby de Yorkville, qui a reçu le premier prix d’un compte d’épargne de 15 $.

Août 1957

Les rues de Yorkville sont traitées à l’huile, et la méthode de traitement du travail est excellente, réduisant au strict minimum le suivi dans les maisons et la pulvérisation sur les carrosseries d’automobiles. C’est un très bon travail.

Août 1952

Le nouvel immeuble de bureaux construit sur West Hydraulic Avenue sera occupé par le Dr LA Wunsch, MD et le dentiste Stanley Berg.

Août 1947

Nous sommes horrifiés par une rumeur. La rumeur dit que notre ancien réservoir d’abreuvement pour chevaux de la rue Van Emmon va enfin céder la place au progrès en escargot de la civilisation. Le réservoir est obsolète, cela ne fait aucun doute. Mais nous détestons voir les anciens repères céder.

Août 1942

Sur la première page, “BLACKOUT WARNING l’armée américaine a ordonné qu’un test de black-out se tienne le 12 août de 22h à 22h30 couvrant tout le nord de l’Illinois, le sud du Wisconsin et le Michigan.” Reste à l’intérieur. Ne traînez pas dans les rues.

Août 1937

Les travaux progressent rapidement sur la nouvelle route de Plainfield (Rt. 126) qui va frapper le petit village de Yorkville juste au sud de la station-service de Harry Hextell sur la route 47, à environ un mile au nord de la route 71.

Août 1932

Le deuxième tournoi de tennis annuel du comté de Kendall se terminera samedi. Après deux semaines de rivalité acharnée, le championnat du simple messieurs se jouera entre Richard Wildermuth et Glen Sanderson.

Août 1927

Les ponts Yorkville-Bristol sont en voie d’achèvement. Les deux ponts seront reliés sur l’île et seront remplis et complétés avec la chaussée, les promenades et les rails identiques, faisant une allée continue. Des travaux sur la route 47 sont envisagés prochainement et d’ici un an, on pense que Morris et Yorkville seront reliés par une route en ciment.

Août 1922

Le comité du terrain de jeu communautaire s’est réuni pour planifier l’aménagement d’un terrain de jeu communautaire sur le site où l’ancienne école primaire a brûlé il y a environ 35 ans. La terre est maintenant utilisée pour un pâturage. Sur le terrain se trouveront deux courts de tennis, deux ou trois terrains de croquet, des tas de sable et des balançoires. On pense que le coût total s’élèvera à 150 $.

Août 1917

La vue d’un dirigeable sur le centre de Lisbonne a réveillé les gens mercredi soir vers 10 heures. La majorité de ceux qui ont vu l’engin ont vu le projecteur de l’avion et en ont parlé à leurs voisins. Il est probable que la machine était en route de Rantoul à Chicago.

Août 1912

Lors d’une réunion pour la discussion de la construction d’un égout à Yorkville jeudi, la perspective a semblé rencontrer l’approbation générale. Aucune mesure précise n’a été prise, mais le sentiment semble favoriser le mouvement.

août 1907

Le grand bateau plat construit par Ben Edgar et Sam Moreau a été mis à l’eau et a glissé dans l’eau avec grâce, mais a emmené avec lui notre estimé garde-chasse Joe Stumm, vêtements et tout. Rien de nouveau pour Joe d’aller dans l’eau mais il préfère marcher dedans.

août 1902

Un ventilateur électrique a été placé dans le résident de Joseph Tarbox – le premier à être placé dans une maison privée bien qu’il y en aura sans aucun doute d’autres à suivre.

août 1887

Comme la rivière s’assèche, nous pouvons la remplir et il n’y aura plus de rivière pour diviser les intérêts de Yorkville.

août 1882

Josh Dwyre de Lisbonne attrape pour le neuf de baseball UP à Omaha à 100 $ par mois

août 1877

La semaine dernière, Sheridan Black de Yorkville s’amusait à tirer avec un petit canon, mais en le chargeant trop fort, le canon a éclaté, remplissant un côté de son visage de poudre et lui abîmant presque l’un des yeux.

août 1872

Yorkville et Bristol se sont couverts de gloire républicaine jeudi soir dernier et ont ravi les cœurs de tous à la pensée du beau vote qu’ils tireraient pour Ulysses S. Grant de l’Illinois pour le président et Henry Wilson du Massachusetts pour le vice-président. Dans le palais de justice bondé, un club républicain a été formé.

Août 1867

Le lundi soir, M. JA Godard a laissé la porte de la cave de sa quincaillerie déverrouillée et un plaisantin apprenant le fait est entré dans le magasin pendant la nuit et, avec humour, a dérangé les choses en général – les brouettes étaient sur le comptoir, la machine à laver sur le bureau et autres articles dans des endroits inappropriés. Eh bien pour Monsieur G. que c’était un honnête homme et un voisin qui a fait la visite nocturne.